Köln (ots) -Die Commerz Globalpay GmbH, ein Joint Venture der Commerzbank AG und Global Payments Inc., ist eine Partnerschaft zweier Unternehmen, die Marktkenntnis und Technologie vereint. Die Commerzbank bringt ihre jahrzehntelange Finanzexpertise und ein starkes Kundenportfolio ein, während Global Payments mit modernster Technologie und einer breiten Palette an Zahlungslösungen punktet.Das gemeinsame Ziel ist es, mit der Commerz Globalpay, ein leistungsfähiges Ökosystem für bargeldlose Zahlungen zu schaffen, das Unternehmen jeder Größe und Branche zukunftssicher macht. Zahlende Kunden erwarten heute schnelle, sichere und unkomplizierte Zahlungsmöglichkeiten - ob im stationären Handel, im Online-Shop oder mobil. Commerz Globalpay ermöglicht es Unternehmen, diese Erwartungen durch innovative und skalierbare Lösungen zu übertreffen - unabhängig davon, ob das Unternehmen Kunde bei der Commerzbank oder einer anderen Bank ist."Mit Karte, bitte!" - Vom Zahlungsprozess zum echten Mehrwert für den HändlerDie Studie der Bundesbank "Zahlungsverhalten in Deutschland 2023" hat bestätigt, dass bargeldlose Zahlung bei den meisten Menschen bevorzugt wird - vor allem aufgrund der Schnelligkeit und Einfachheit. Doch die Payment-Branche erlebt derzeit einen Paradigmenwechsel, der weit über Zahlungsmethoden hinausgeht: Im Mittelpunkt stehen Trends wie Echtzeitzahlungen, biometrische Authentifizierung, kontaktlose Technologien sowie nachhaltige und offene Plattformlösungen.Technologie als Treiber für Innovation und SicherheitDas Unternehmen vereint nicht nur Finanzwissen und Technologie, sondern verfolgt einen klaren Innovationsanspruch: Bezahlen soll nicht nur ein "Mittel zum Zweck" sein. Dies wird durch die Kombination moderner Technologien und datengetriebener Ansätze erreicht. Anhand der Systeme und Analysen von Commerz Globalpay können Unternehmen Zahlungsströme besser verstehen, Prozesse effizienter gestalten und Unternehmensentscheidungen abhängig vom echten Zahlverhalten der Kunden machen.Zudem sind wichtige Faktoren, wie Betrugserkennung und Risikomanagement immer ein zentraler Bestandteil der Zahlungslösungen von Commerz Globalpay.Maßgeschneiderte Lösungen für jeden BedarfDas Leistungsspektrum der Commerz Globalpay deckt alle Bereiche der Payment-Welt ab: Von E-Commerce über den stationären Handel bis hin zu mobilen Zahlungsoptionen. Hervorzuheben ist die nahtlose Integration in bestehende Kassensysteme oder ERP-Software - und das ohne zusätzliche Fixkosten oder komplizierte Hardware-Installationen. Unternehmen profitieren zudem von datengetriebenen Analysen, die wertvolle Einblicke in Zahlungsströme liefern und helfen, den Geschäftsalltag effizienter zu gestalten.Unternehmen profitieren dabei nicht nur von der technologischen Expertise des Joint Ventures, sondern auch von einer klaren Vision: Zahlungen sollen einfach, sicher und kundenzentriert sein - und gleichzeitig den Geschäftserfolg nachhaltig fördern.Ziel ist es dabei, Unternehmen jeder Größe Zugang zu einer flexiblen und zukunftsfähigen Infrastruktur zu verschaffen, die nicht nur den täglichen Zahlungsverkehr erleichtert, sondern auch langfristige Skalierung und Wachstum unterstützt.Jetzt mehr erfahren!Für weitere Informationen jetzt bei www.commerz-globalpay.com/de-de vorbeischauen und unsere Social Media Kanäle, wie LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/commerz-globalpay-gmbh), verfolgen.