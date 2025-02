Berlin (ots) -Die ONESTY Finance hat gestern Abend mit ihrem ersten Online-Training VORSPRUNG in diesem Jahr erneut bewiesen, wie essenziell Finanzwissen für einen langfristigen Vermögensaufbau ist. Unter dem Motto "Finanztraining gibt dir einen Vorsprung" vermittelte das moderne Bildungsformat fundierte Einblicke in Anlagestrategien und Kapitalmärkte. Dieses Mal hatte Kapitalmarktexperte und ONESTY CEO Stefan Granel den Chefvolkswirt und bekannten ntv Finanzexperten Folker Hellmeyer zu Gast. Zugeschaltet waren weit über 1.000 Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet.Finanzielle Bildung als Wettbewerbsvorteil"Deutschland liegt beim privaten Geldvermögen pro Kopf international weiterhin nur auf den hinteren Rängen. Einer der Hauptgründe ist mangelnde Finanzbildung. Während Investoren in den USA durchschnittlich höhere Realrenditen erzielen, bleiben viele deutsche Sparer hinter ihren Möglichkeiten zurück", erklärte Granel in dem Online-Training und verwies auf die fehlende Finanzbildung. Das ONESTY Webinar setzt genau hier an und gibt den Teilnehmenden praxisnahe Strategien an die Hand, um kluge Finanzentscheidungen zu treffen.Top-Referenten und ExpertenwissenEin Highlight der Veranstaltung war das Interview mit Folker Hellmeyer, einem der führenden Finanzexperten Deutschlands. Er erläuterte die dynamischen Entwicklungen der Kapitalmärkte, sprach über globale Wirtschaftstrends und zeigte Wege auf, wie Anleger auch in Zeiten der Unsicherheit erfolgreich investieren können. Hellmeyer empfiehlt: "Stellen Sie sich global auf und nehmen Sie an dem Erfolg der weltweiten Wirtschaft teil. Das gelingt am besten mit Aktiensparplänen."Langfristige Vermögensbildung: Aktien, Fonds und alternative InvestmentsNeben klassischen Aktieninvestments standen auch Fondspolicen im Fokus des Webinars. Diese empfiehlt ONESTY CEO Granel für den langfristigen Vermögensaufbau. Fondspolicen bieten steuerliche Vorteile und ermöglichen eine flexible sowie strategische Altersvorsorge. Der Finanzexperte sagt: "Entscheidend ist, aus vorhandenem Finanzwissen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dafür sind eine gute Beratung und lebenslange Begleitung wichtig. Genau das bieten unsere Financial Trainer."Auch Kryptowährungen wurden in dem Webinar kritisch beleuchtet. Zahlen belegen, dass Bitcoin keine inflationssichere Anlage darstellen.ONESTY Finance: Unabhängige Finanzbildung für alleDas Online-Training VORSPRUNG unterstreicht die Mission von ONESTY: Menschen dabei zu unterstützen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und langfristig Vermögen aufzubauen. Mit einem klaren Fokus auf Verantwortung, Verlässlichkeit und Unterstützung bietet ONESTY eine wertvolle Orientierung für alle, die finanziell unabhängig werden möchten. Dabei vermittelt ONESTY nicht nur Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um Deutschland fit für Finanzen zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Folker Hellmeyer beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lange sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 17. Juni 2025 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.deÜber die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 und 2024 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/5974664