Berlin (ots/PRNewswire) -Opyn präsentiert auf der E-Commerce Berlin Expo eine Studie über die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs und von Buy Now Pay Later B2B in Deutschland und Europa.Opyn, die europäische Plattform zur Ermöglichung von B2B Buy Now Pay Later (BNPL), präsentiert auf der E-commerce Berlin Expo 2025 die Ergebnisse einer zusammen mit Ipsos, einem der weltweit größten Marktforschungsunternehmen, durchgeführten Studie über die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs zwischen Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf BNPL. Diese Zahlungslösung, die im Verbrauchersektor bereits gut etabliert ist, entwickelt sich rasch zu einem Wachstumskatalysator für den B2B-Handel.B2B BNPL: eine Wachstumschance für den europäischen E-CommerceLaut der von Ipsos im Auftrag von Opyn durchgeführten Studie, einer Befragung von mehr als 1.000 europäischen Unternehmen unterschiedlicher Größe und geografischer Lage und einem Umsatz von mehr als 500.000 EUR, nimmt die Bekanntheit von BNPL in Europa stark zu. Die Studie zeigt, dass 80 % der Unternehmen angeben, mit dieser Lösung vertraut zu sein, und fast 98 % glauben, dass BNPL die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs darstellt. Deutschland und das Vereinigte Königreich gehören zu den reifsten Märkten: 25 % der Unternehmen nutzen bereits BNPL, verglichen mit einem europäischen Durchschnitt von 20 %.Es wird prognostiziert, dass der B2B BNPL-Markt in den kommenden Jahren mit zweistelligen Raten wachsen und bis 2030 15-20 % der B2B-Transaktionen ausmachen wird, mit einem geschätzten Wert zwischen 25 und 30 Billionen Euro. Dieser Trend spiegelt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise wider, wie Unternehmen Barmittel verwalten und sich den Herausforderungen aufgeschobener Zahlungen stellen.Zahlungsgewohnheiten und Unterschiede zwischen Deutschland und anderen europäischen LändernIn Europa verwenden 50 % der befragten Unternehmen bereits Zahlungsziele von 30, 60 und 90 Tagen als vorherrschende Zahlungsart. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Deutschland zeichnet sich zum Beispiel durch ein größeres Vertrauen in das Banksystem aus: 28 % der Unternehmen nehmen regelmäßig externe Finanzierung in Anspruch, verglichen mit 17 % der italienischen Unternehmen. Im Vereinigten Königreich und in Spanien hingegen ist die Bereitschaft zur Nutzung innovativer digitaler Werkzeuge größer.In Deutschland nutzen 49 % der Unternehmen ausschließlich digitale Kanäle für ihre Transaktionen, während dies in Italien nur 29 % der Unternehmen tun. Dies ist eine Gelegenheit, Lösungen wie BNPL zu fördern, die Online-Zahlungsprozesse vereinfachen und optimieren können. Andererseits geben in Deutschland 70 % der Unternehmen, die keine "Buy Now Pay Later"-Systeme verwenden, an, dass sie daran interessiert sind, diese für ihre Bestellungen bei Lieferanten einzuführen.Die Schlüsselrolle von BNPL im B2B-E-CommerceBNPL ist nicht nur ein Finanzinstrument, sondern ein strategischer Hebel für den B2B-E-Commerce. Zu den wichtigsten Vorteilen für Firmenkunden gehören:- Liquiditätsoptimierung: Sie ermöglicht es Unternehmen, Waren und Dienstleistungen zu erwerben, indem sie Zahlungen flexibel aufschieben.- Vereinfachung internationaler Transaktionen: dank standardisierter Kreditbedingungen und geringerer Währungsbarrieren.- Erhöhter durchschnittlicher Auftragswert: dank Ratenzahlung können Unternehmen große Anschaffungen besser verwalten.Jüngsten Erhebungen zufolge war das Volumen der B2B BNPL-Transaktionen in Deutschland mit einem Wert von 467 Mrd. USD fünfmal höher als im B2C-Bereich. Diese Zahl unterstreicht das Potenzial von BNPL als Beschleuniger der Digital Adoption im B2B-Handel (Arthur D. Little, 2024).B2B BNPL in EuropaOpyn war das erste italienische Unternehmen, das BNPL im B2B-Segment in Europa eingeführt hat, und zwar mit der Plattform Opyn Pay Later, die speziell auf die Bedürfnisse von Händlern und Käufern zugeschnitten ist. Die Technologie von Opyn ermöglicht es Unternehmen, ihren Geschäftskunden Ratenzahlungen online, vor Ort im Geschäft oder aus der Ferne zu gewähren und bietet dabei Flexibilität, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit."In der Unternehmenswelt stößt BNPL auf eine andere Art von Hindernissen als im Einzelhandelssegment", betont Antonio Lafiosca, COO und Mitbegründer von Opyn . "Auch wenn die Terminologie dieselbe ist, handelt es sich um ein Produkt, das ganz andere Technologien einsetzt und ein oft fragmentiertes und diversifiziertes Zahlungssystem ersetzen soll. Eine Plattform, die diese Dienstleistung anbietet, muss in der Lage sein, eine eingehende Analyse der Rückzahlungsfähigkeit eines Unternehmens durchzuführen, wobei eine Reihe komplexer und differenzierter Variablen zu berücksichtigen ist. Es gibt kein Standardprodukt: Eine solche Plattform erfordert einen längeren Zeitrahmen und eine gründliche Bewertung der Zuverlässigkeit und Solvenz eines Unternehmens. BNPL definiert die Paradigmen für B2B-Kredite neu und macht das System zugänglicher und effizienter. Unsere Teilnahme an der E-commerce Berlin Expo ist eine Gelegenheit, diese Konzepte mit führenden deutschen und europäischen E-Commerce-Akteuren zu teilen und eine Digitalisierungskultur zu fördern, die Geschäftsprozesse und letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beschleunigt und fördert."