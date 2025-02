Wien (www.fondscheck.de) - Deutscher Private-Equity-ELTIF startet in Österreich durch - FondsnewsDer Beteiligungsspezialist Munich Private Equity kündigt den Start seines ersten European Long-Term Investment Funds (ELTIF) in Österreich an, so die Experten von "FONDS professionell". Damit feiere das Unternehmen ein Comeback im Retail-Fondsgeschäft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...