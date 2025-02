Heimladen hat in Zusammenarbeit mit Rabot Energy und chargeIQ erfolgreich einen umfassenden Testlauf für eine Abrechnungslösung für dynamische Stromtarife für Wallboxen in großen Immobilien abgeschlossen. Die deutschlandweite Einführung ist für 2025 geplant. Vereinfacht gesagt soll es die neue Lösung ermöglichen, die E-Autos an der Heimladen-Infrastruktur in Mehrfamilienhäusern, Quartieren und Bürokomplexen zu günstigeren Konditionen zu laden. "Nutzer:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...