Großbritannien erlebt ein weiteres Wachstumsjahr bei Elektrobussen: Das Land hat 2024 insgesamt 1.570 neue Batterie- und Brennstoffzellenbusse verzeichnet. Dagegen stagniert die Entwicklung bei emissionsfreien Lkw in UK - obwohl die Labour-Regierung auch bei E-Lkw ambitionierte Absatzziele verfolgt. Die neuen Zahlen hat die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlicht. Die 1.570 neuen Batterie- und Brennstoffzellenbusse bedeuten ...

