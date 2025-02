FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seinem starken Lauf Tribut gezollt. Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, die ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte, nahmen die Anleger zum Anlass, um Gewinne einzustreichen. Hinzu kamen am Nachmittag die etwas schwächer tendierenden US-Börsen, die somit als Stütze für die europäischen Märkte ausfielen.

Zuletzt büßte der Eurozonen-Leitindex Prozent 1,2 Prozent auf 5.465 Punkte ein. Am Montag hatte er seine rund ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke übersprungen und am Dienstag noch etwas weiter bis auf 5.544 Zähler zugelegt. Charttechnisch gibt es aktuell aber noch keinen Grund zur Sorge. Händler sprachen vielmehr von einem gesunden und willkommenen Rücksetzer nach der Rally./ajx/he