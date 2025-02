Montreux, Schweiz (ots/PRNewswire) -Das Glion Institute of Higher Education, eine Referenz im Bereich des Gastgewerbes und der Luxusausbildung, gestaltet die Zukunft der Kundenerfahrung durch innovative Programme, die perfekt auf die Erwartungen der Branche abgestimmt sind. Glion wurde 1962 gegründet und etablierte sich zunächst als Pionier im Bereich des gehobenen Gastgewerbes, bevor es seine Kompetenzen auf den Luxussektor ausweitete. Heute bildet sie Absolventen aus, die sich in einer Branche auszeichnen, in der hohe Standards und die Kunst der Erfahrung an erster Stelle stehen.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/glion-institute-of-higher-education/9320051-en-gb-glion-institute-of-higher-education-essence-of-contemporary-luxuryZukunftsweisende Programme für eine außergewöhnliche BrancheGlion bleibt seinem Erbe treu und bietet ein akademisches Portfolio, das sich ganz der Welt des Luxus verschrieben hat und den höchsten Ansprüchen der Branche gerecht wird:- Bachelor's in Luxury Business: Ein Programm, das betriebswirtschaftliches Fachwissen, Luxusmarketing und Customer Experience Management miteinander verbindet.- Master of Science in Luxury Management and Guest Experience (https://www.glion.edu/programs/masters-of-science-in-luxury-management-and-guest-experience/): Konzipiert für zukünftige Führungskräfte, die Luxus und Gastfreundschaft miteinander verbinden.- Executive Master in Luxury Management and Guest Experience: Ein fortgeschrittenes Programm für Fachleute, die ihre strategische Vision verfeinern wollen.- Luxury Business Summer Program: Ein exklusives Eintauchen in die Codes und das Management von Luxus.Ein bahnbrechendes Engagement für Bildung im LuxussegmentMit einem visionären Ansatz nutzt Glion seine Erfahrung im Gastgewerbe und seine anspruchsvollen Standards, um seine auf Luxus ausgerichteten Lehrpläne zu unterstützen - mit dem Schwerpunkt auf Liebe zum Detail, außergewöhnlichem Service und der Schaffung einzigartiger Erfahrungen. Dieser Ansatz entspricht der wachsenden Nachfrage renommierter Marken nach Talenten, die in der Lage sind, die Customer Journey zu verbessern und zu optimieren.Der Erfolg dieser neuen Programme spiegelt sich in der Verdreifachung der Einschreibungen für den Bachelor in Luxusmanagement in nur einem Jahr wider. Darüber hinaus gehen 50 % der Absolventen in verschiedene Bereiche wie Marketing, Finanzen, Veranstaltungen und Luxusimmobilien - ein Beweis für die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Luxusbranche."Für Luxusmarken besteht die Herausforderung darin, einzigartige Erlebnisse zu inszenieren, die den Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden entsprechen" - Eleonora Cattaneo, Direktorin des Master's in Luxury Management and Guest Experience.Mit seiner zukunftsweisenden Vision etabliert sich Glion als führende akademische Einrichtung für die nächste Generation von Talenten der Luxusindustrie.Video: https://www.youtube.com/watch?v=4vCtjwem8ugPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2621316/Glion_Institute_of_Higher_Education.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2621315/Glion_Institute_of_Higher_Education_Logo.jpgSommet Educationmedia@sommet-education.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/glion-institute-of-higher-education-ein-erlebnis-die-essenz-des-zeitgenossischen-luxus-302380356.htmlPressekontakt:+ 41 (0)21 989 26 63Original-Content von: Glion Institute of Higher Education, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159447/5974757