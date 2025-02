FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINTurboP O.End Oatly 19,1996 DE000DQ8EDT5MiniL O.End Oatley 0,663 DE000DY02XH2TurboC O.End Oatley 0,663 DE000DY02YP3MiniL O.End Oatley 0,638 DE000DY0D4B5TurboC O.End Oatley 0,638 DE000DY0D4W1HVB TuBull O.EndOatley1,025488 DE000HD23B00MiniS O.End Oatly 24 DE000SF2SFT9FaktS O.End Oatly 16,34617 DE000SF6H7G4MiniS O.End Oatly 22,83 DE000SF72LY2MiniS O.End Oatly 4,86 DE000SH8P7U9FaktL O.End Oatly 2,1348 DE000SN2AC53FaktL O.End Oatly 0,8208 DE000SQ6JB88AB/FROM ONWARDS 19.02.2025 16:25 CET