Mind of Pepe erzielt 6,5 Mio. $ für außergewöhnlichen KI-Agenten mit 100x-Chance

Mind of Pepe hat mit seinem Fundraising mittlerweile mehr als 6,5 Mio. USD für die Entwicklung eines fortschrittlichen KI-Agenten eingeworben. Der klügste Frosch der Welt soll endlich mit einer eigenen Persönlichkeit und einem eigenen Willen erlebbar sowie zum Assistenten für Krypto-Investoren bei der Aufspürung der besten Trades werden.

Mind of Pepe ist dazu in der Lage, die Trends durch die Analyse unterschiedlichste Datenpunkte frühzeitig aufzuzeigen, damit die Inhaber des eigenen $MIND-Coins davon profitieren können. Zudem soll er noch zahlreiche weitere Funktionen bieten, welche ihn durch seine Nützlichkeit vom Rest des Marktes abheben.

All dies beflügelt die Spekulationen, dass es sich bei Mind of Pepe um einen Coin mit einem hundertfachen Steigerungspotenzial handeln könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt werden diese noch für weniger als 35 Stunden für 0,0033587 USD angeboten.

Mind of Pepe nutzt Schwarmintelligenz zur frühzeitigen Trendidentifizierung

Das Hauptziel von Mind of Pepe besteht darin, seinen Tokeninhabern noch höhere Gewinne am Kryptomarkt zu bescheren. Um dies zu erreichen, analysiert dieser kontinuierlich die neuesten Entwicklungen in unter anderem den sozialen Medien, um somit die Inhalte, Stimmungen und Moden zu messen sowie mit anderen Parametern abzugleichen.

Bei diesem Prozess entwickelt sich die KI zudem kontinuierlich weiter, sodass sie immer treffsicherer bei ihren Prognosen werden kann. Zugriff zu diesen Informationen erhalten jedoch ausschließlich die Inhaber der eigenen $MIND-Coins.

Zudem ist Mind of Pepe unter anderem dazu in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen und Ressourcen wie eine eigene Wallet ohne fremdes Zutun zu verwalten. Somit operiert dieser vollständig autonom und ist damit auch erstmalig für die Pepe-Fans erlebbar sowie vor allem nützlich, um für den langfristigen Erfolg zu sorgen.

https://twitter.com/MINDofPepe/status/1879917716292944272

Mind of Pepe kann auf zahlreiche Blockchain-Technologien zugreifen und somit mit diversen DApps interagieren. Auf diese Weise sind ebenso Starts von eigenen Memecoins möglich, für welche die $MIND-Inhaber wiederum besondere Vorteile erhalten. Beispielsweise könnten sie diese vor der breiten Öffentlichkeit über AirDrops kostenlos bekommen.

Aufgrund seiner umfangreichen Fähigkeiten bezeichnen manche Mind of Pepe bereits als das ChatGPT oder gar DeepSeek des Memecoin- und Kryptomarktes.

Mind of Pepe macht sich zwei Megatrends von 2025 zunutze

Das letzte Jahr geht in die Geschichte als das der Memecoins ein, wobei sich der Trend auch noch bis in 2025 gezogen hat, was sich an den zahlreichen Launches wie von $TRUMP zeigt. Manche Analysten erwarten hingegen, dass es erst der Anfang eines noch viel größeren Wachstums für den Sektor ist.

Zu diesen Personen zählt unter anderem Murad Mahmudov. Dieser hat mehrfach geäußert, dass er in diesem Jahr eine Weiterentwicklung des Sektors sowie eine Steigerung der Gewinne zu erwarten sind.

Every cycle has a Main Narrative.



This time it's Memes.



Hate it or Love it - but Memes will go Parabolic in 2025. - Murad (@MustStopMurad) December 31, 2024

Ein noch größeres Wachstum ist hingegen im revolutionären KI-Sektor zu erwarten. Denn mittlerweile werden die künstlichen Intelligenzen immer stärker ein Bestandteil des täglichen Lebens. Daher ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese ihre nützliche Fusion mit der Blockchain-Technologie noch weiter ausbauen.

Beigetragen zu diesem großen Wachstum haben unter anderem die kryptofreundliche US-Regierung und die verschiedenen Durchführungsverordnungen von Donald Trump. Hinzu kommt ein Investitionsprogramm für den KI-Sektor in Höhe von 500 Mrd. USD. Daher ist es auch gut möglich, dass sie in diesem Jahr den Memecoins das Rampenlicht stehlen könnten.

Die Anfänge der Fusion aus Blockchain und KI gehen jedoch schon weiter zurück. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich um einen Kryptosektor mit einer Bewertung laut CoinGecko in Höhe von 27,93 Mrd. USD.

KI-Sektor | Quelle: CoinGecko

In einem außergewöhnlich vielversprechenden Bereich positioniert sich Mind of Pepe, der sich insbesondere durch seinen hohen Nutzen abgrenzen will. Die neuesten Trends können jedoch nicht nur rasant identifiziert, sondern ebenso durch seine Interoperabilität mit Handelsroboter blitzschnell umgesetzt werden, um nichts zu verpassen.

Aus all diesen Gründen haben bereits zahlreiche Medien und Influencer über Mind of Pepe berichtet. Zu ihnen zählen etwa Jacob Crypto Bury, ClayBro und Borch Crypto, die in ihm ein Steigerungspotenzial von 100x erkennen.

Mehr als 1 Mrd. $MIND-Coins im Staking-Pool gesperrt

Viele Investoren haben ihre $MIND-Coins unmittelbar nach dem Erwerb in dem Staking-Pool gesperrt, um ein passives Einkommen zu erhalten. Dieses liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 348 % pro Jahr und wird flexibel entsprechend der Staking-Beträge angepasst.

Derzeit wurden über 1 Mrd. $MIND-Token in den Staking-Pool eingezahlt, was basierend auf dem aktuellen Verkaufspreis rund 51 % der von den Vorverkaufsinvestoren erworbenen Coins entspricht und auf das große Vertrauen verweist. Darüber hinaus wird auf diese Weise das Angebot der Coins reduziert, sodass leichter steilere Anstiege möglich sind.

Staking-Dashboard | Quelle: Mind of Pepe

So können Sie die $MIND-Coins vor der Markteinführung erwerben

Gekauft werden können die $MIND-Coins noch mit einem Rabatt, sodass sich schon bis zur initialen Listung die ersten Buchgewinne erzielen lassen. Hinzu kommt wahlweise noch die Staking-Rendite.

Angeboten werden sie über die Website des Projektes und die Best Wallet in der Rubrik "Upcoming Tokens". Dabei werden die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen akzeptiert.

Mit der auf Presales spezialisierten Best Wallet erhalten die Nutzer darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile wie frühe Berücksichtigung im Portfolio, vorzeitige Einstiegsmöglichkeiten und einiges mehr.

Heruntergeladen werden kann sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Weitere Informationen erfahren Sie regelmäßig über X und Telegram sowie auf der Website von Mind of Pepe.

Jetzt $MIND-Coin entdecken!

