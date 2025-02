Der elektrische Smart Fortwo wird nicht mehr hergestellt. Aber die italienische Automanufaktur Aznom bietet an, kurzerhand Elektroantriebe in ältere Smarts einzubauen. Aus spritbetriebenen Smart Fortwo der ersten Generation werden so E-Leichtfahrzeuge der Klassen L6e und L7e, die auch von Jugendlichen schon gefahren werden können. Die erste Generation des Smart-Zweisitzers ist Kult. Sie wurden von 1998 bis 2007 hergestellt und ist inzwischen nur ...

