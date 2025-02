Die Aktie des Konsumgüterriesen Unilever verzeichnete am Mittwoch eine positive Entwicklung im Londoner Handel. Das Wertpapier konnte im Tagesverlauf um 0,8 Prozent auf 43,73 GBP zulegen und setzte damit seinen Erholungskurs der vergangenen Wochen fort. Bemerkenswert ist dabei, dass sich der Kurs mittlerweile deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP entfernt hat, das erst im April dieses Jahres markiert wurde. Die aktuelle Notierung liegt nun etwa 17 Prozent über diesem Tiefstand, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens widerspiegelt.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Expertengemeinschaft bleibt für die weitere Entwicklung der Unilever-Aktie optimistisch gestimmt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 48,67 GBP sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial für das Papier. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Für das laufende Jahr wird eine deutliche Erhöhung der Ausschüttung auf 1,90 EUR je Aktie erwartet, nachdem im Vorjahr noch 1,48 GBP gezahlt wurden. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren die Experten einen Gewinn je Aktie von 3,14 EUR.

