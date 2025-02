Die Vossloh-Aktie zeigte sich am Mittwoch im XETRA-Handel volatil und verzeichnete im Tagesverlauf mehrere Kursschwankungen. Nach einem Handelsbeginn bei 48,35 EUR rutschte der Kurs am Nachmittag auf 47,75 EUR ab, was einem Minus von 1,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 12.097 Aktien. Im Vergleich zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 51,40 EUR, das Ende Juli erreicht wurde, besteht noch ein Aufwärtspotenzial von 7,64 Prozent. Seit dem 52-Wochen-Tief von 40,30 EUR im Februar konnte sich die Aktie bereits deutlich erholen und liegt nun 18,49 Prozent über diesem Niveau.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Vossloh-Aktie optimistisch gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 58,25 EUR gesehen, was ein erhebliches Steigerungspotenzial bedeutet. Auch bei der Dividende erwarten Analysten eine positive Entwicklung: Nach einer Ausschüttung von 1,05 EUR je Aktie im Jahr 2023 wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 1,21 EUR prognostiziert. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals zeigten trotz eines Umsatzrückgangs auf 298,70 Millionen EUR eine deutliche Verbesserung beim Gewinn je Aktie, der von 0,52 EUR auf 0,74 EUR anstieg.

