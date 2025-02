Bremen (ots) -Die Sparkasse Bremen und das Filmfest Bremen ehren mit dieser Auszeichnung Filmschaffende von internationalem Rang, die mit ihrem Werk das Kino nachhaltig geprägt haben. Damit reiht sich Frears in eine beeindruckende Liste von Preisträgern ein, zu der bereits Namen wie Lars von Trier, Agnés Varda, Tilda Swinton, Nina Hoss, Caroline Link, Hape Kerkeling, Aki Kaurismäki oder zuletzt John Malkovich gehören.Der mit 8.000 EUR dotierte Preis wird seit 1999 von der Sparkasse Bremen verliehen, seit 2019 in Kooperation mit dem Filmfest Bremen. Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen betont die besondere Bedeutung des Preisträgers: "Das Möglichmachen ist seit nunmehr 200 Jahren Teil unserer Philosophie - ein Prinzip, das sich auch in der außergewöhnlichen Karriere von Stephen Frears widerspiegelt. Er ist ein Regisseur, der nicht nur Geschichten erzählt, sondern Möglichkeiten schafft: für mutige Charaktere, für ungehörte Stimmen, für neue Perspektiven. Mit dem Bremer Filmpreis der Sparkasse Bremen ehren wir einen Künstler, der nicht nur das Kino bereichert, sondern auch Menschen inspiriert, ihre eigenen Möglichkeiten zu erkennen und zu ergreifen. Gemeinsam mit ihm feiern wir die Kraft des Erzählens - und all das, was noch möglich werden kann."Für Festivalleiter Matthias Greving ist es eine besondere Ehre den preisgekrönten Regisseur nach Bremen zu holen: "Mit dieser Auszeichnung würdigen wir nicht nur die zahlreichen Preise und internationalen Ehrungen, die Stephen Frears im Laufe seiner beeindruckenden Karriere erhalten hat, sondern vor allem seinen unermüdlichen Innovationsgeist und seine Fähigkeit, immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen - eine Offenheit, die auch die Stadt Bremen mit ihrer reichen kulturellen Tradition und ihrem kreativen Geist auszeichnet. Besonders freuen wir uns, dass wir seine neueste BBC Channel 4 Serie "Brian and Maggie" als Deutschland-Premiere feiern dürfen!" Die feierliche Auszeichnung findet am 19. März 2025 um 19:30 Uhr im Theater Bremen, Goetheplatz, statt. Unter der musikalischen Leitung von Felix Mildenberger gestalten die Bremer Philharmoniker den feierlichen Rahmen. Im Anschluss wird die neue BBC-Serie von Stephen Frears, "Brian and Maggie", als Deutschlandpremiere präsentiert.DER VVK für das Festivalprogramm des Filmfest Bremen beginnt am Fr., 21. Februar!Ansprechpartner für das Filmfest Bremen:presse@filmfestbremen.comwww.filmfestbremen.comWeitere Infos:filmfestbremen.com (https://www.filmfestbremen.com/)facebook.com/filmfestbremeninstagram.com/filmfestbremenPressekontakt:Elke HeusslerDie Sparkasse Bremen AGMarkenmanagement, Kommunikation und SteuerungUniversitätsallee 14, 28359 BremenTel. +49 (0) 421/179-0kommunikation@spkbremen.dewww.sparkasse-bremen.deOriginal-Content von: Sparkasse Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114665/5974776