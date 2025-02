Die Nordex-Aktie verzeichnete am Mittwoch deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Nach einem Handelsstart bei 11,49 Euro verstärkte sich der Abwärtstrend im Tagesverlauf kontinuierlich. Am Nachmittag erreichte das Papier mit einem Minus von 3,2 Prozent einen Kurs von 11,17 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 362.955 Aktien, was das rege Interesse der Anleger an dem Windkraftanlagen-Hersteller widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro, das Mitte Mai erreicht wurde.

Analysteneinschätzungen bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,78 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigten eine stabile Entwicklung, mit einem Gewinn je Aktie von 0,02 Euro im dritten Quartal 2024. Der Umsatz belief sich auf 1,67 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einen leichten Rückgang von 3,07 Prozent darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 0,047 Euro.

