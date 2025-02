Die United Internet-Aktie zeigte am Handelstag ein wechselhaftes Bild mit deutlichen Kursschwankungen. Nach einem verhaltenen Start bei 15,91 EUR entwickelte sich im Tagesverlauf eine positive Dynamik, die den Kurs zeitweise auf 16,39 EUR ansteigen ließ. Bemerkenswert war dabei das rege Handelsvolumen von über 160.000 gehandelten Aktien. Im historischen Kontext bewegt sich der Titel weiterhin in einem herausfordernden Umfeld, wobei das 52-Wochen-Hoch von 24,64 EUR vom Mai 2024 mittlerweile in weite Ferne gerückt ist. Die Analysten bleiben dennoch optimistisch und sehen ein mittleres Kursziel von 29,30 EUR, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens zeigen ein differenziertes Bild. Während der Umsatz im letzten Quartal mit 1,57 Milliarden EUR nur leicht über dem Vorjahresniveau lag, verzeichnete das Ergebnis je Aktie einen Rückgang auf 0,23 EUR, verglichen mit 0,39 EUR im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,21 EUR je Aktie. Die geplante Dividende für das laufende Jahr wird voraussichtlich bei 0,492 EUR liegen, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresausschüttung von 0,500 EUR bedeutet.

