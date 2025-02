Krypto Crash: Solana verliert 12 %, was der Libra Rug Pull damit zu tun hat

Der Solana Blockchain gelang im Jahr 2023 vermutlich eines der beeindruckendsten Comebacks in der Kryptowelt. Nachdem der SOL Anfang 2023 aufgrund seiner engen Verbindungen zu FTX und Sam Bankman Fried auf einen Kurs von 9 US-Dollar gefallen war und eigentlich als tot gegolten hatte, kämpfte sich das Projekt zurück. Nicht ganz unschuldig daran sind das Saga Phone und vor allem der Meme-Coin Bonk. Letzterer sorgte dafür, dass Solana die neue Go-to-Blockchain für Meme-Coin Projekte wurde, konnte das Netzwerk doch mit einer schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit und niedrigeren Gebühren im Vergleich zu Ethereum punkten. Doch genau dieses Geschäft fällt Solana jetzt schwer auf die Füße. Im Januar 2024 startete das Meme-Coin Launchpad Pump.Fun auf dem jeder, auch ohne große Programmierkenntnisse, einen Meme Coin launchen kann. Die Plattform wurde schnell zur Cashcow für Solana - und brachte ebenso immense Probleme mit sich. Der mittlerweile abgeschaltete Livestream und die Coins mit teilweise extrem verstörenden Claims waren nur die Spitze des Eisbergs.

Der Libra Rug-Pull und die Folgen

Denn auch die Rug Pulls haben enorm zugenommen. Dazu muss man wissen, dass es sich bei den Coins, die auf Pump.Fun gelauncht werden, um sogenannte "klassische Meme-Coins" handelt, ohne Utility, dafür mit hochspekulativem Charakter, die rein von dem Hype leben, der um sie aufgebaut wird. Der letzte große Rug Pull, der LIBRA, hat dazu noch einen ganz besonderen Beigeschmack. Der Token wurde nämlich in einem mittlerweile gelöschten Post von niemand geringerem als dem "Kettensägen"-Präsidenten Argentiniens Javier Milei beworben. Der Name des Coins lehnt sich übrigens an den Ausruf "Viva la libertad" an, mit dem Milei beispielsweise oft seine Reden beendet. Der Coin schoß innerhalb von kürzester Zeit auf eine Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar, nur um dann kurz darauf ins Bodenlose abzustürzen. Die Wallets, die einen Großteil der Coins hielten, hatten angefangen, aus zu cashen, insgesamt 107 Millionen US-Dollar. Der Kurs stürzte um 94 % ab und die Kleinanleger blieben mit wertlosen Coins zurück. Der argentinische Präsident weist übrigens jede Schuld weit von sich. Er hätte LIBRA nicht beworben, sondern nur "verbreitet" und wäre aus dem Projekt ausgestiegen, als Unstimmigkeiten auftauchten. Einer der Entwickler gibt allerdings Milei die Schuld am Absturz des Coins durch das Löschen des X-Beitrags. Zudem wurde von Mileis Verwaltung mittlerweile bestätigt, dass es ein Treffen mit den Entwicklern im Präsidialamt gab. Long Story short, durch die ganzen Skandale rund um Pump.Fun wird mittlerweile auch Solana in Mitleidenschaft gezogen. Der Kurs korrigierte auf Wochensicht um 12 % und SOL stürzte auf 169 US-Dollar ab.

Solana Token Unlock und der lange Schatten von FTX

Dazu kommt der Token-Unlock im März. Dann werden 2,5 Milliarden US-Dollar in SOL freigeschaltet. Dabei handelt es sich um Token mit einer Sperrfrist, die ursprünglich von FTX gekauft worden waren. Diese wurden nach der Pleite mit großen Abschlägen verkauft. Der größte Teil davon wird am 1.03. dieses Jahres freigegeben. Die Auswirkungen auf den Kurs sind aktuell noch nicht absehbar. Vielleicht verkaufen die Investoren ihre SOL - vielleicht aber auch nicht.

Solaxy - Skalierung, Geschwindigkeit & neue Möglichkeiten für Solana

Solana steht immer wieder vor dem Problem der Netzwerküberlastung - und genau hier setzt die neue Layer 2 Solaxy an. Layer 2 Lösung? Auf Solana? Wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere Leser fragen. Während Layer-2-Lösungen für Ethereum längst etabliert sind, bringt Solaxy dieses leistungsstarke Konzept nun auch ins Solana-Ökosystem.

Die Idee dahinter: Solaxy verarbeitet Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain, bündelt sie effizient und schreibt sie anschließend zurück ins Netzwerk. Das reduziert die Belastung, steigert die Geschwindigkeit und verbessert die Stabilität von Solana erheblich.

Doch Solaxy bietet weit mehr als nur Skalierung. Entwickler können auf der Plattform dezentrale Apps (dApps) erstellen und neue Token - insbesondere Meme-Coins - einfach und benutzerfreundlich auf den Markt bringen.

SOLX: Das Herz und Rückgrat von Solaxy

Der SOLX-Token bildet das Rückgrat des Solaxy-Ökosystems und treibt dieses an. Er ist sowohl auf Solana als auch auf Ethereum verfügbar und kombiniert so die hohe Geschwindigkeit von Solana mit der Liquidität und bewährten Infrastruktur von Ethereum.

Aktuell befindet sich SOLX im Presale und hat bereits 22 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt. Early Bird Investoren können den Token für 0,00164 US-Dollar kaufen - kompatible Wallets wie Best Wallet werden unterstützt. Zahlungen sind mit ETH, USDT oder Kreditkarte möglich. Zusätzlich bietet SOLX eine attraktive Staking-Funktion mit einem aktuellen APY von 182 %, was Investoren zusätzliche Ertragsmöglichkeiten eröffnet.

