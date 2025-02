Das neue Joint Venture wird die Kundenbedürfnisse weltweit effizient erfüllen und einen zuverlässigen Zugang zu hochwertigem Schiffstreibstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen sicherstellen

Der Geschäftsbereich Ocean Transportation von Cargill und das führende Tankschifffahrtsunternehmen Hafnia haben sich zusammengeschlossen, um Seascale Energy zu gründen, ein Joint Venture, das Cargills bestehendes Bunkergeschäft Pure Marine Fuels und Hafnias Bunker Alliance vereint. Durch die Kombination der Stärken zweier Global Player möchte Seascale Energy neue Maßstäbe für die Beschaffung von Schiffskraftstoffen setzen, indem es erhebliche Kosteneinsparungen, Transparenz und Zugang zu nachhaltigen Kraftstoffinnovationen bietet.

Durch die Konsolidierung des Bunkereinkaufsvolumens wird das Unternehmen noch wettbewerbsfähigere Preise und Konditionen erzielen und gleichzeitig maßgeschneiderte Beschaffungslösungen anbieten können, um den unterschiedlichen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Sie wird auch ein erweitertes globales Hafennetzwerk bieten, das den Kunden weltweit eine konsistente, qualitativ hochwertige Kraftstoffversorgung bietet.

"Die globale Reichweite und Handelsstärke von Cargill und Hafnia, gepaart mit maritimer operativer Exzellenz, schaffen eine erstklassige Lösung für das Bunkermanagement", sagte Jan Dieleman, President von Cargills Ocean Transportation. "Unsere Vision ist es, die Energiewende in der Schifffahrt anzuführen, Werte für unsere Stakeholder zu schaffen und gleichzeitig die Herausforderungen der Branche in Bezug auf Transparenz, Qualität und Dekarbonisierung anzugehen. Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltigere Zukunft für die Beschaffung von Schiffskraftstoffen."

Das Joint Venture bietet Reedern und Charterern mehr Transparenz und Skaleneffekte, sodass sie wettbewerbsfähige Angebote erhalten und ihre Leistung messen können. Maßgeschneiderte Beschaffungsdienstleistungen senken die internen Kosten und setzen Ressourcen frei, damit sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

"Seascale Energy steht für unsere gemeinsame Vision, die zunehmende Komplexität im Bunkersegment zu vereinfachen und zu innovieren", sagte Mikael Skov, CEO von Hafnia. "Als einer der größten Dienste seiner Art, der von zwei großen Kraftstoffnutzern geleitet wird, sind wir bestrebt, die Effizienz zu verbessern und die Herausforderungen der Branche anzugehen, um unseren Interessengruppen im gesamten maritimen Sektor zu helfen."

Das Joint Venture wird sich auf datengestützte Erkenntnisse stützen, um die Entscheidungsfindung zu optimieren, und als Kompetenzzentrum für die Navigation durch sich entwickelnde Kraftstoffvorschriften und -technologien dienen. Seascale Energy wird zunächst ein Bunkervolumen von fast acht Millionen Tonnen repräsentieren und sein starkes Wachstum zur Steigerung des Umfangs vorantreiben.

Seascale Energy wird zu gleichen Teilen im Besitz von Cargill und Hafnia sein. Das neue Unternehmen wird gemeinsam geführt und unter einer Doppel-CEO-Struktur (Olivier Josse, Cargill und Peter Grünwaldt, Hafnia) arbeiten. Der Geschäftsbetrieb wird im zweiten Quartal 2025 aufgenommen, vorbehaltlich der noch ausstehenden behördlichen Genehmigung.

Über 25 Teammitglieder von Cargill und Hafnia werden von Singapur, Genf, Kopenhagen und Houston aus für Seascale Energy tätig sein.

Über Cargill: Cargill hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, Zutaten, landwirtschaftliche Lösungen und Industrieprodukte bereitzustellen, um die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren. Im Zentrum der Lieferkette arbeiten wir mit Landwirten und Kunden zusammen, um Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern, die für das Leben wichtig sind.

Unsere rund 160.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zielgerichtet an Innovationen, um Kunden mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen, damit Unternehmen wachsen, Gemeinden gedeihen und Verbraucher gut leben können. Mit 160 Jahren Erfahrung als Familienunternehmen blicken wir nach vorne, bleiben aber unseren Werten treu. Bei uns stehen die Menschen an erster Stelle. Wir streben höhere Ziele an. Wir tun das Richtige heute und für kommende Generationen. Weitere Informationen finden Sie unter Cargill.com und unserem News Center.

Über Hafnia: Hafnia ist ein weltweit führendes Tankerunternehmen, das auf den Transport von Öl und chemischen Produkten spezialisiert ist. Als einer der größten Tankerbesitzer und -betreiber besitzt und verwaltet Hafnia eine moderne Flotte von über 200 Schiffen und gewährleistet so sichere, effiziente und verantwortungsvolle Transportlösungen. Hafnia bietet eine vollständig integrierte Versandplattform, einschließlich technischer Verwaltung, Handels- und Charterdienstleistungen, Poolverwaltung und einer großen Bunkerabteilung.

Mit einem Engagement für operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und Innovation bedient Hafnia eine Vielzahl von Kunden, darunter große nationale und internationale Ölgesellschaften, Chemieunternehmen sowie Handels- und Versorgungsunternehmen. Hafnia hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfolgt eine zukunftsorientierte Vision, um neue Branchenstandards zu setzen, die von den Kernwerten Zusammenarbeit, Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und Beständigkeit angetrieben werden.

