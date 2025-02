Der Technologiekonzern Microsoft sorgt mit der Enthüllung seines bahnbrechenden Quantenprozessors Majorana 1 für Aufsehen an den internationalen Finanzmärkten. Die innovative Technologie, die auf einer neuartigen Topological-Core-Architektur basiert, verspricht die Entwicklung praktischer Quantencomputer von Jahrzehnten auf wenige Jahre zu beschleunigen. Diese technologische Errungenschaft hat nicht nur die Microsoft-Aktie beflügelt, sondern auch positive Impulse für den gesamten Quantencomputing-Sektor gesetzt. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit des Chips, bis zu eine Million Qubits auf kleinstem Raum zu integrieren, was einen bedeutenden Durchbruch in der Quantentechnologie darstellt. Die Marktanalysten reagieren entsprechend optimistisch und haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,00 US-Dollar festgelegt, während die Aktie aktuell bei 409,02 US-Dollar notiert.

Finanzielle Performance überzeugt

Die starke Position von Microsoft im Quantencomputing-Sektor wird durch solide Finanzkennzahlen untermauert. Im jüngsten Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 3,24 US-Dollar bei einem Umsatz von 69,63 Milliarden US-Dollar. Das Engagement des Unternehmens im DARPA-US2QC-Programm für skalierbare, fehlertolerante Quantencomputer festigt zusätzlich die Marktführerschaft. Die Beteiligung der Gates Foundation am Unternehmen, die trotz einer Reduzierung um 500.000 Aktien im vierten Quartal 2024 weiterhin über 28,4 Millionen Anteile hält, unterstreicht das langfristige Vertrauen in die Entwicklung des Technologieriesen.

