Die Kryptobörse Coinbase verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Erfolg. Mit einem Gewinn von 5,13 US-Dollar je Aktie übertraf das Unternehmen die Vorjahresergebnisse um mehr als das Vierfache. Der Umsatz kletterte auf 2,27 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 138 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat. Allerdings notiert die Aktie derzeit mit 262,95 US-Dollar etwa 25 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 349,74 US-Dollar.

Optimistische Prognosen für 2025

Die Analysten zeigen sich für die weitere Entwicklung von Coinbase zuversichtlich. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Gewinn von 7,27 US-Dollar je Aktie prognostiziert. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und sollen am 7. Mai 2025 veröffentlicht werden. Besonders die geplanten Änderungen am Listing-Prozess sowie die steigenden Marktanteile des Unternehmens werden von Experten als vielversprechende Entwicklungen eingestuft. Oppenheimer äußert sich besonders optimistisch und spekuliert sogar über einen möglichen Aufstieg der Aktie in den renommierten S&P 500 Index.

