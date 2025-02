Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Im Winter haben RS-Viren oder auch Erkältungsviren allgemein Hochsaison, und das ist für gesunde Erwachsene kein Problem. Anders sieht es für Babys unter sechs Monaten aus. Ihnen kann das RS-Erkältungsvirus gefährlich werden. Marco Chwalek berichtet.Sprecher: Gerade in den ersten Lebensmonaten müssen Babys viele Impfungen über sich ergehen lassen, braucht es da auch noch eine Immunisierung gegen das RS-Virus? Wie haben Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau ELTERN gefragt: "Was kann ohne Impfung passieren?"O-Ton Achim Schneider: 25 Sekunden"Erwischt es Babys, geht es ihnen meist richtig schlecht. Sie haben Probleme, ausreichend zu trinken, oder erbrechen mitunter. Die Infektion kann auch tödlich verlaufen - zum Glück ist das aber sehr selten. Zur Dimension der Erkrankungen: In Deutschland müssen jährlich etwa 25.000 Säuglinge wegen RSV ins Krankenhaus und rund 200.000 müssen ambulant behandelt werden".Sprecher: Zum Glück gibt es eine wirksame Impfung, denn schon Kinder in der ersten Lebenswoche sind gefährdet. Was ist der spezielle Vorteil einer RSV-Impfung?O-Ton Achim Schneider: 12 Sekunden"Vorteil: Der Antikörper wirkt sofort. Das ist wichtig, weil die Babys in den ersten Lebenswochen schon gefährdet sind, schwere Atemwegsinfekte durch dasRS-Virus zu entwickeln."Sprecher: Und das kann durch eine RSV-Impfung vermieden werden. Wann wäre denn der beste Zeitpunkt, das Baby impfen zu lassen?O-Ton Achim Schneider: 15 Sekunden"Das hängt davon ab, in welchem Monat das Baby geboren wurde. Zwischen Oktober und März sollte möglichst rasch nach der Geburt geimpft werden, und bei einer Geburt zwischen April und September soll die Antikörpergabe im Herbst erfolgen".Abmoderation: Eine verpasste Immunisierung sollte innerhalb der erstenRSV-Saison so schnell wie möglich nachgeholt werden, rät Apotheken Umschau ELTERN.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5974822