Die Commerzbank-Aktie zeigte am Handelstag eine bemerkenswerte Volatilität, beginnend mit einem positiven Auftakt bei 19,90 EUR. In den frühen Morgenstunden konnte das Wertpapier zunächst auf 20,01 EUR zulegen und erreichte damit fast das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 20,10 EUR. Im weiteren Tagesverlauf geriet der Kurs jedoch unter Druck und rutschte bis zum Nachmittag auf 19,69 EUR ab, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen war mit über 3,9 Millionen gehandelten Aktien beachtlich.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer deutlichen Erhöhung der Dividende auf 0,814 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 0,650 EUR ausgeschüttet wurden. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt derzeit bei 18,41 EUR. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung der Geschäftszahlen: Im jüngsten Quartal konnte die Bank den Gewinn je Aktie auf 0,65 EUR verdoppeln, verglichen mit 0,32 EUR im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,32 EUR.

