DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps angekündigten Autozöllen:

"Donald Trump macht, was er sagt. Das dürfte mittlerweile jedem klar sein. 25 Prozent Zoll will der US-Präsident ab April auf Autoimporte erheben. Betroffen wären mehrere Hunderttausend Autos, die jedes Jahr vor allem aus Europa in die USA importiert werden. Im Grunde handelt es sich um eine Sondersteuer für BMW, Mercedes und den VW-Konzern, denn neun von zehn importierten Autos stammen von diesen Herstellern. Die Folgen für die ohnehin angeschlagene deutsche Automobilindustrie wären dramatisch. Stark steigende Preise für Importautos würden die Nachfrage in den USA dämpfen und die Auslastungsprobleme in den deutschen Werken weiter verschärfen. In Zeiten, in denen täglich neue Meldungen über Stellenstreichungen die Runde machen, wäre dies verheerend."/DP/jha