DATAGROUP mit starkem Wachstum von 15 % im ersten Quartal 2024/2025 Umsatz wächst auch organisch deutlich mit plus 8,0 %

Ergebnis von Transitions- und Anlaufkosten im Rahmen von Neukundenprojekten beeinflusst

EBIT bei 9,2 Mio. EUR, EBIT-Marge entsprechend bei 6,6 %, im Laufe des Geschäftsjahres Normalisierung erwartet

Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung am 18. März 2025 veröffentlicht

Anhaltend starke Entwicklung im CORBOX-Kerngeschäft

Pliezhausen, 20. Februar 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen für das erste Quartal 2024/2025. Dabei schlägt sich das starke Neukundengeschäft des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023/2024 in weiter deutlich steigenden Quartalsumsätzen nieder. Der Umsatz verzeichnete im ersten Quartal 2024/2025 ein Wachstum von 15 %, das organische Wachstum beträgt plus 8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im ersten Quartal 2024/2025 konnten bereits Neukundenaufträge in Höhe von 11,6 Mio. EUR sowie Cross- und Upselling- Aufträge in Höhe von 7,1 Mio. EUR gewonnen werden. Die klare Fokussierung auf organisches Wachstum zahlt sich weiterhin aus. Das operative Ergebnis wird durch anlaufende Neukundenaufträge mit dem entsprechend höheren Anteil an Hardware an den Umsätzen sowie Transitions- und Anlaufkosten belastet. Die Materialkosten stiegen durch den geänderten Produktmix mit höherem Hardwareanteil um 26,6 % auf 44,2 Mio. EUR (i.Vj. 34,9 Mio. EUR), die Personalkosten erhöhten sich durch den höheren Personalbestand, zurückzuführen auf Neuakquisitionen und personelle Aufstockung in den Zukunftsfeldern, auf 70,2 Mio. EUR (i.Vj. 62,9 Mio. EUR). Das EBITDA erreichte 17,6 Mio. EUR (i.Vj. 18,5 Mio. EUR), das EBIT lag bei 9,2 Mio. EUR (i.Vj. 10,1 Mio. EUR). Somit lag die EBIT-Marge im ersten Quartal bei 6,6 % nach 8,4 % im Vorjahresquartal. "Unser Fokus auf organisches Wachstum zeigt Wirkung: In einem anspruchsvollen Marktumfeld verzeichnen wir einen deutlichen Umsatzanstieg. Die damit verbundenen Investitionen belasten zwar kurzfristig das Ergebnis, sie bilden jedoch das Fundament für unseren nachhaltigen Erfolg. So stärken wir langfristig die Widerstandsfähigkeit und die Stabilität unseres Geschäftsmodells", sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen. "Wachstum geht in diesem Umfeld vor Marge. Wir haben in unsere Neukunden investiert, Transitionen kosten Geld, das hat unsere Marge planmäßig temporär belastet. Auf Jahressicht rechnen wir mit einer Rückkehr zu einem 'normalen' Margenniveau." Bilanzentwicklung und Cashflow Die Bilanzsumme erhöhte sich im ersten Quartal 2024/2025 auf 546,1 Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag unverändert bei 28,6 %. Die liquiden Mittel sanken leicht auf 35,0 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung lag zum Ende des vierten Quartals bei 155,6 Mio. EUR (30.09.2024: 139,1 Mio. EUR). Für den Anstieg sind insbesondere der Erwerb der TARADOR, der Aktienrückkauf sowie Roll Out-Projekte verantwortlich. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,2 (30.09.2024: 1,7). Der Cashflow ist mit einem Mittelabfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von -0,4 Mio. EUR nach einem Mittelzufluss von 12,7 Mio. EUR im Vorjahresquartal insbesondere aufgrund einer deutlichen Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen leicht negativ. Starkes Neukundengeschäft Im ersten Quartal verzeichnet DATAGROUP ein starkes Neukundengeschäft. Die neu gewonnenen Aufträge umfassen IT-Outsourcing, Cyber Security, Cloud-Services und Workplace Management sowie weitere CORBOX Services. Ein besonders bedeutender Vertragsabschluss ist der Großauftrag von kubus IT, dem IT-Dienstleister der AOK Bayern und AOK PLUS, für die Bereitstellung von Workplace Services an über 17.000 Arbeitsplätzen. Die Vielzahl neuer Kundenaufträge aus unterschiedlichen Branchen bestätigt die starke Marktposition von DATAGROUP und unterstreicht die Relevanz professioneller Services für eine leistungsfähige IT. Erwerb des IT-Sicherheitsdienstleisters Tarador DATAGROUP setzt verstärkt auf organisches Wachstum und den kontinuierlichen Ausbau des eigenen Leistungsportfolios. Gleichzeitig werden weiterhin gezielt strategische Investitionen genutzt, um das Unternehmen auch anorganisch weiter auszubauen. Die Übernahme der TARADOR GmbH im ersten Quartal ist ein Beispiel für diesen Ansatz: Als etablierter IT-Sicherheitsdienstleister mit einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen ergänzt TARADOR das bestehende Portfolio von DATAGROUP ideal. Mit der hinzugewonnenen Expertise stärkt das Unternehmen die Cyber-Security-Kompetenz innerhalb der Gruppe und trägt zur nachhaltigen Wachstumsstrategie von DATAGROUP bei. Durch die Integration entstehen außerdem erhebliche Cross- und Upselling-Potenziale, die das organische Wachstum ebenfalls unterstützen und das Serviceangebot für Kunden weiter optimieren. Ordentliche Hauptversammlung und Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025 DATAGROUP hat seine Aktionär*innen für die am 18. März 2025 am Firmensitz in Pliezhausen stattfindende ordentliche Hauptversammlung eingeladen. Am gleichen Tag wird das Unternehmen auch die Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlichen. Einladung zum Conference Call am 20. Februar 2025 Zur Erläuterung der Zahlen zum ersten Quartal 2024/2025 finden heute, am 20. Februar 2025, zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, statt. Anmeldung bitte unter folgenden Links: 10:00 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall: https://www.appairtime.com/event/8219df4a-e842-4fe9-b130-8dee43ba1fad 15:00 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall: https://www.appairtime.com/event/55572de2-7ff1-4ac2-94cd-1c36ccb65ccd Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

