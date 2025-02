The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2025ISIN NameDE000ENER3N0 SIEMENS ENERGY NA ON NEUEDE000DB7XLH2 DT.BANK MTN 15/25CH0269698798 KLINIK HIRSLANDEN 15-25DE000BRL3280 NORDLB OPF.S.128AT000B049572 UNICR.BK AUS. 15-25 MTNDE000DK0B3H5 DEKA IHS SERIE 7288XS1195347478 A2A 15/25 MTNFR0014007TY9 FRANKREICH 21/25 O.A.T.XS2109790183 CITIC LTD. 20/25 MTNAU3CB0286789 NATL AUSTR.B 22/25 MTNDE000LB2BMX4 LBBW DL FZA 22/25DE000HLB50N3 LB.HESS.THR.CARRARA08R/23XS0212581564 BQUE F.C.MTL 05/UND. FLRXS1195056079 ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTNXS1539114287 JOHNSON CONTR.INTL 16/25ES0413211071 BBVA SA 05-25DE000A14J587 THYSSENKRUPP MTN 15/25XS0213026197 CITIGROUP INC. 05/30 MTNDE000LB13JU2 LBBW STUFENZINS 20/25XS1791421479 EIB EUR.INV.BK 18/25 FLRDE000A14KP45 NRW STAEDTE ANL.2 15/25XS2124046918 SANTANDER CB 20/25 MTNXS2120069047 RIYAD SUKUK 20/30 FLR MTN