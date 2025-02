PPG (NYSE:PPG) und die PPG Foundation haben heute bekannt gegeben, dass sie 2024 weltweit $18,4 Millionen investiert haben. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um $900.000. Es wurden 2024 mehr als 400 kommunale Partner und Programme unterstützt, die sich auf die Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit konzentrieren und die PPG-Mitarbeiter zu freiwilliger Mitarbeit anregen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250219765237/de/

PPG and the PPG Foundation invested $18.4 million worldwide in 2024 to programs that focus on advancing education and delivering community sustainability while encouraging PPG employee volunteerism. (Photo: Business Wire)

"Mit unserem Engagement für Kommunen möchten wir Studierende inspirieren und STEM-Führungskräfte entwickeln, Nachbarschaften verschönern und unseren Mitarbeitern eine sinnvolle Möglichkeit bieten, etwas zurückzugeben," sagte Malesia Dunn, Executive Director, PPG Foundation und Corporate Global Social Responsibility. "Wir wollen Kommunen hübscher gestalten, zukünftige Mitarbeiter inspirieren und die Talente unserer Mitarbeiter so einsetzen, dass etwas Greifbares dabei herauskommt."

Highlights des Jahres 2024 beim Engagement für Kommunen:

$11,5 Millionen für die kommende Generation von STEM-Führungskräften PPG hat die Partnerschaft mit dem National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci in Mailand ausgeweitet, um Playlab zu eröffnen, eine einzigartige lehrreiche Umgebung für kleine Kinder. PPG ist eine zweijährige Partnerschaft mit der Foundation for Environmental Education (FEE) eingegangen, um die Erstellung von Materialien wie "Eco-Schools"-Handbücher, Lehrvideos, Online-Kurse und Schulungsmaterialien für Lehrer zu fördern. In Pittsburgh und Detroit arbeitet die PPG Foundation mit der Nonprofit-Organisation Code/Art zusammen, damit Mädchen leichter Zugang zu wissenschaftlichen Computerprogrammen finden, die sich mit Kunst und Technologie befassen. In Sumaré, Brasilien, hat PPG die dritte Ausgabe von "Girls in Tech" gestartet, eine zusammen mit der Nonprofit-Organisation Casa Hacker durchgeführte Initiative, die junge Frauen zu einer Karriere im Bereich Technik ermutigen soll.



Fortschritte unserer Projekte $1,2 Millionen investiert von $5 Millionen bis 2030 für Bildung im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt Unterstützt werden Organisationen wie National Energy Education Development (NEED) in den USA, Junior Uni Wuppertal's Nachhaltigkeitskurse in Deutschland und das Programm "Attitude for the Planet" mit Junior Achievement in Brasilien. PPG wird 2025 wie versprochen $2 Millionen für die Schulung von Arbeitskräften investiert haben. Es wurden Schulungen in Zusammenarbeit unter anderem mit diesen Organisationen durchgeführt: das Bidwell Training Center's Chemical Laboratory Technician Programm in den USA; das Programm "42KL" für Techniker in Malaysia; Spende von PPG LINQ innovativen Tools an Berufsschulen in Europa und Förderung des weltweit bedeutendsten Wettbewerbs für praktische Fähigkeiten, WorldSkills Lyon 2024.

$6,4 Millionen für Nachhaltigkeit in Kommunen und Katastrophenhilfe. PPG und die PPG Foundation haben Organisationen unterstützt, die nach Naturkatastrophen und extremen Wetterverhältnissen im Südosten der USA und in ganz Europa in der Katastrophenhilfe tätig sind, darunter das Rote Kreuz.



58 COLORFUL COMMUNITIES® Projekte wurden 2024 in 27 Ländern fertiggestellt. Im Rahmen von PPG's Colorful Communities Programm wurden seit 2015 fast 600 Projekte fertiggestellt. Mehr als 30.300 PPG-Mitarbeiter und Freiwillige haben mehr als 10,2 Millionen Menschen in mehr als 50 Ländern unterstützt. Im Juni, Juli und August 2024 hat das Colorful Communities Programm seine dritte New Paint for a New Start Initiative beendet. Es wurden zwischen 2022 und 2024 für fast 53.000 Studierende und Lehrer 90 Schulen renoviert und verschönert.



Hier erfahren Sie mehr über die Investitionen von PPG und der PPG Foundation im Jahr 2024.

Mit ihrem weltweiten Engagement für Kommunen möchten PPG und die PPG Foundation die Welt heller und farbiger machen. 2024 wurden dafür $18,4 Millionen investiert, indem hunderte von Organisationen in mehr als 30 Ländern unterstützt wurden. Durch die Investition in Bildung tragen wir dazu bei, die STEM-Innovatoren von Morgen und Facharbeiter in den Bereichen Beschichtung und Produktion zu fördern. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern die Gelegenheit, sich für Projekte zu engagieren, die ihnen am Herzen liegen. Wir unterstützen Freiwillige sowie gemeinnütziges Engagement. Mehr erfahren Sie hier.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Wir bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten täglich daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir für unsere Kunden die größten Herausforderungen. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Unser Hauptsitz befindet sich in Pittsburgh und wir sind in mehr als 70 Ländern aktiv. Unser Nettoumsatz belief sich 2024 auf $15,8 Milliarden. Wir betreuen Kunden im Baugewerbe, Transportwesen und in der Industrie sowie Hersteller von Konsumgütern. Mehr Informationen finden Sie hier: www.ppg.com.

PPG LINQ ist eine Handelsmarke und Colorful Communities, das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Handelsmarken der PPG Industries Ohio, Inc.

CATEGORY Community Affairs

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250219765237/de/

Contacts:

PPG Media Contact:

Mark Silvey

Corporate Communications

+1 412 434 3046

silvey@ppg.com

communities.ppg.com