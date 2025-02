Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, stellt seine Dominanz erneut unter Beweis, indem es sich weltweit die Spitzenposition im Bereich Laser-TV sichert. Laut Daten des internationalen Marktforschungsinstituts Omdia erreichte der Laser-TV von Hisense im Jahr 2024 einen weltweiten Marktanteil von 65,8 %. Das bedeutet, dass von drei verkauften Laser-TVs nahezu zwei von Hisense stammen. Dies bedeutet auch, dass das Unternehmen seit sechs Jahren in Folge der weltweit führende Lieferant von Laser-TVs ist.Als einer der ersten Anbieter auf dem Markt für Laser-Displays hat Hisense sein Angebot weiterentwickelt - von einfarbigen zu dreifarbigen Lasersystemen, von 4K- zu 8K-Auflösung und von aufrollbaren zu faltbaren Bildschirmen - und damit seine Führungsposition im Segment der Ultra-Großbildfernseher gefestigt. Im Jahr 2024 verzeichnete Hisense in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Italien, Spanien und Polen ein dreistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr, während in Frankreich, Australien und Deutschland Zuwächse von über 70 % verzeichnet wurden.Mit dem Hisense PX3-PRO TriChroma Laserprojektor konnte das Unternehmen seine Führungsposition in der Laser-Display-Branche weiter ausbauen und sich den ersten Platz beim Prestigious Projector Showdown 2024 sichern. Bei dieser renommierten Veranstaltung, bei der Ultra-Kurzdistanz (Ultra Short Throw, UST)-Projektoren bewertet werden, wurde der PX3-PRO für seine überlegene Leistung in Bezug auf Farbgenauigkeit, Kontrast und Schärfe ausgezeichnet, was die Position von Hisense als Pionier auf diesem Gebiet festigt. Mit bahnbrechenden Funktionen wie einem nativen Kontrastverhältnis von 3.000:1, einer Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen und der TriChroma-Dreifachlasertechnologie setzt der PX3-PRO neue Maßstäbe im Bereich Home Entertainment.Der Laser-TV von Hisense ist mit den TÜV-Rheinland-Zertifizierungen "Low Blue Light" und "Flicker-Free" führend im Bereich des augenschonenden Fernsehens, während der Laser-TV PL1 vom TÜV Rheinland nach ISO 14067 auf seinen CO2-Fußabdruck geprüft wurde.Das unermüdliche Engagement von Hisense für Innovation und Qualität sichert nicht nur die weltweite Führungsposition des Unternehmens, sondern setzt auch neue Maßstäbe in der Technologie für ultragroße Bildschirme. Mit bahnbrechenden Fortschritten und einem beeindruckenden internationalen Wachstum ist Hisense bereit, eine dominierende Kraft in der sich entwickelnden Welt des Home Entertainment zu bleiben.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen von 2022 bis 2024 und die Nummer 1 im Segment 100'+ TVs von 2023 bis 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2623249/Hisense_Laser_TV_ranked_global_No_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-laser-tv-seit-sechs-jahren-weltweit-die-nummer-1-302381165.htmlPressekontakt:Izzie Zhang,izzie.zhang@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5974853