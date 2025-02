Dortmund (ots) -Mit ihrer innovativen RechnungsApp überzeugt die Continentale Versicherung auf ganzer Linie: Der Versicherer erhielt jetzt den Deutschen App-Award 2025 in der Kategorie "Versicherer-Apps (Allgemein)". Diesen nahm Projektleiter Dennis Freyth in Berlin entgegen. Die Auszeichnung wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender Ntv vergeben.Einfacher Zugang zu Produkten und Services"Eine solche Auszeichnung ist für uns eine schöne Bestätigung unserer Arbeit", freut sich Dr. Marcus Kremer, Vorstand der Continentale Versicherung. "Sie zeigt, dass wir mit unseren umfassenden Digitalisierungsmaßnahmen auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen möglichst bequemen Zugang zu unseren Services zu bieten. Ich freue mich für unser Entwicklerteam, dass uns das mit der RechnungsApp gelingt."Praktischer Parkplatz für DokumenteÜber die Continentale RechnungsApp können Kunden einfach Rechnungen zu ihrer privaten Krankenvollversicherung oder -zusatzversicherung zur Erstattung hochladen. Ein weiterer praktischer Service ist die Parkplatzfunktion. Mit ihr können Kunden die Rechnungen in der App erst einmal sammeln, ohne sie zur Erstattung einzureichen. Denn oft lohnt es sich, die Rechnung nicht einzureichen, um stattdessen lieber eine Beitragsrückerstattung oder Pausschalleistung von der Continentale zu erhalten. Ob und wann Kunden die gesammelten Belege erstatten lassen, können sie später entscheiden.Hintergrund zur AuszeichnungDer "Deutsche App-Award" wird zum zweiten Mal vom Nachrichtensender Ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität vergeben. Hierfür wurden 23.500 Kundenmeinungen eingeholt und über 85.000 Social-Media-Beiträge ausgewertet. Insgesamt wurden rund 450 Anbieter aus unterschiedlichen Branchen bewertet. Themen waren unter anderem Angebot und Leistung sowie Bedienungsfreundlichkeit. Ebenfalls bewertet wurden der Kundenservice und die Weiterempfehlungsbereitschaft der App-Nutzer.Weitere Informationen zur Continentale RechnungsApp gibt es unter www.continentale.de/rechnungsapp. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/kv-rechnungsapp.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5974858