Köln (ots) -Mit der Ernennung von Grigori Bokeria zum Managing Partner für Zentral- und Nordeuropa stellt Simon-Kucher die Weichen für weiteres Wachstum in der Region. Bokeria, seit 2007 im Unternehmen, bringt umfassende Erfahrung aus der Technologie- und Industriebranche mit und wird die Expansion in den Bereichen Commercial Excellence- und Wachstumsstrategien, Pricing, Monetarisierung, Vertrieb und digitale Transformation weiter vorantreiben.- Grigori Bokeria folgt auf Dr. Gunnar Clausen, der seit diesem Jahr als Co-CEO des Unternehmens tätig ist- Bokeria bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Commercial Excellence, digitale Expertise sowie Pricing und Monetarisierung mit- Sein Ziel: profitables Wachstum für Kunden mit digitalen Lösungen weiter auszubauenDie globale Strategieberatung Simon-Kucher setzt auf Grigori Bokeria als neuen Managing Partner für Zentral- und Nordeuropa. Er tritt die Nachfolge von Dr. Gunnar Clausen an, der seit diesem Jahr die Führung des Unternehmens übernommen hat und gemeinsam mit Jörg Krütten als Co-CEO der Beratung tätig ist.In seiner neuen Rolle wird Bokeria die strategische Ausrichtung der Division Zentral- und Nordeuropa mit einem besonderen Fokus auf Commercial Excellence und digitale Expertise weiter vorantreiben. Klassische Simon-Kucher-Kernkompetenzen wie Pricing und Monetarisierung werden gezielt um Software- und KI-Lösungen erweitert. Gleichzeitig baut die Division ihr Beratungsangebot in den Bereichen Wachstumsstrategie, Vertrieb und digitale Transformation weiter aus. Auch die Kompetenzfelder Transaction Services und Private Equity sollen gestärkt werden."Seit 2007 ist Grigori ein unverzichtbarer Teil unseres Unternehmens und genießt hohes Ansehen bei Kunden, im Team und in der Partnerschaft", sagt Dr. Gunnar Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Mit seiner umfassenden Commercial Expertise und Führungserfahrung wird er als Managing Partner unserer Division Zentral- und Nordeuropa entscheidend dazu beitragen, unseren Erfolg weiter auszubauen."Bokeria blickt auf eine langjährige Karriere bei Simon-Kucher zurück. 2007 startete er im Unternehmen, neun Jahre später wurde er Partner mit Fokus auf Technologieunternehmen im Bereich Maschinenbau, Elektronik und Automatisierung. Er leitete die Technology und Industrials Practice in der DACH-Region und war zuletzt Co-Head des globalen Industrials Sektors, bevor er nun zum Managing Partner für Zentral- und Nordeuropa berufen wurde."Unsere Kunden schätzen unsere Spezialisierung auf Commercial Excellence mit digitaler Expertise - dieser Wertschätzung fühle ich mich verpflichtet", so Bokeria. "Mein Ziel ist es, die profitablen Wachstumsambitionen unserer Kunden mit unseren top ausgebildeten Branchen- und Themenspezialisten Realität werden zu lassen. Unsere Kompetenzen sind maßgeschneidert für Unternehmen, die nachhaltig profitabel wachsen wollen."