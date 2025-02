Hypoport legt am Donnerstag vorbörslich kräftig zu. In Feierlaune versetzt die Anleger des Finanzdienstleisters ein neuer Unternehmensausblick für 2025. Vor allem beim Umsatz liegt dieser deutlich über den bisherigen Erwartungen. Auch die ebenfalls nachbörslich präsentierten Zahlen für 2024 kamen gut an.Hypoport erwartet für 2025 weiteres Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte, sollen die Erlöse auf mindestens 640 Millionen Euro steigen - deutlich mehr ...

