Schörfling am Attersee (ots) -Das Dasein als Chef in einem Handwerksbetrieb ist mit vielen Belastungen verbunden. Oft ist der Geschäftsführer der Erste, der morgens vor Ort ist und der Letzte, der die Firma am Abend verlässt. Auch das Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen ist keine Seltenheit, zudem ist die Position meist mit einer ständigen Erreichbarkeit verbunden, da sie eine Menge Verantwortung mit sich bringt. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Unternehmen und Familie zu finden, ist da nicht ganz einfach. Das belastet sehr und kann im ungünstigsten Fall zu Burn-out und anderen gesundheitlichen Einschränkungen führen."Wer sein Unternehmen langfristig erfolgreich führen möchte, muss lernen, sich selbst und sein Team richtig zu führen", erklärt Josef Zauner. Als erfahrener Berater weiß er, dass Unternehmer oft in operativen Aufgaben gefangen sind und ihre strategische Rolle vernachlässigen. Mit seinem Geschäftsführertraining UnternehmerHelden unterstützt er Geschäftsführer, ihr Unternehmen effizient zu organisieren und gleichzeitig wieder Zeit für sich selbst und die Familie zu schaffen. Warum es als Geschäftsführer so wichtig ist, an sich zu arbeiten, erklärt er in diesem Beitrag.Wachsende Belastung von Führungskräften im HandwerkFach- und Führungskräfte im Handwerk müssen eine Menge leisten. Die Anforderungen sind in den letzten Jahren stark gestiegen, was auch Zahlen und Daten aus Studien nahelegen. Der Arbeitsklima Index, der jährlich von der Arbeiterkammer Oberösterreich durchgeführt wird, legte beispielsweise im Jahr 2024 offen, dass fast 59 Prozent der Beschäftigten durch zeitlichen Stress belastet sind. Häufige Auslöser sind ein nahezu kontinuierlicher Arbeits- und Zeitdruck sowie damit einhergehende häufige Unterbrechungen der Freizeit. Arbeitsverdichtung, Multitasking und eine Arbeitswelt, die sich aufgrund von technologischen Neuerungen immer schneller verändert, gehen mit hohen Herausforderungen und einem verstärkten Stresspensum einher.Zudem wenden Geschäftsführer häufig eine Menge Zeit für das operative Geschäft im Unternehmen auf und fühlen sich für sämtliche Abläufe verantwortlich. Es ist keine Seltenheit, dass der Chef auch im Verkauf, in der Auftragsabwicklung und mitunter sogar bei der Montage oder der Bearbeitung von Reklamationen mitarbeitet, obwohl dies eigentlich Aufgaben der Mitarbeiter in den Fachbereichen sind. Das führt zu Mehrarbeit und massivem Stress und steigert die Burn-out-Raten deutlich. Und selbst wenn das Arbeitsaufkommen nicht direkt die Gesundheit belastet, schränkt eine solch hohe Belastung die Lebensqualität doch deutlich ein. Oftmals leidet das Privatleben darunter, sodass die Familie ins Hintertreffen gerät.Geschäftsführertraining für mehr LebensqualitätDas Geschäftsführertraining UnternehmerHelden von Josef Zauner zeigt Unternehmern sinnvolle und praktikable Ansätze auf, mit denen sich eine selbstbestimmte Unternehmensführung erreichen lässt. Im Training lernen die Teilnehmer wertvolle Tools und Strategien kennen, mit denen sie mehr Struktur in den Betrieb bringen, Aufgaben klarer machen und delegieren und die eigene Zeit besser managen. Der Fokus des Geschäftsführertrainings liegt darauf, operative Aufgaben deutlich zu mindern und stattdessen Kapazitäten für strategische Dinge zu schaffen. So haben Geschäftsführer die Möglichkeit, das Unternehmenswachstum zu verbessern und gleichzeitig mehr Zeit für sich selbst zu erhalten.Selbstbestimmt die eigene Firma leitenWenn Führung durch gesunde, zufriedene und ausgeglichene Menschen erfolgt, bewirkt das Vorteile für das gesamte Unternehmen. Und auch das private Umfeld von Geschäftsführern profitiert von einer besseren Verteilung der zeitlichen Ressourcen. Das Ziel des Geschäftsführertrainings ist es, Unternehmern mehr Freiheiten und Selbstbestimmung zu ermöglichen und aufzuzeigen, wie sich operative Tätigkeiten auf andere Bereiche und Verantwortliche verteilen lassen.Geschäftsführer fungieren als strategische Denker und treffen wichtige Entscheidungen, die auf keiner anderen Ebene erfolgen können. Sie lenken den Betrieb und behalten stets das große Ganze im Blick. Daher ist es wichtig, sich nicht im Alltagsgeschäft zu verlieren und den Betrieb so zu organisieren, dass die täglichen Abläufe reibungslos und ohne ständige Überwachung und Steuerung stattfinden.Über Josef Zauner:Josef Zauner ist Geschäftsführer von Digital Blocks, einer digitalen Unternehmensberatung, die sich auf die Führungskräfteentwicklung sowie die Digitalisierung und Automatisierung in der Handwerksbranche spezialisiert hat. Er unterstützt seine Kunden dabei, als Geschäftsführer und Unternehmen zu wachsen. Doch seine Arbeit geht noch tiefer: Er implementiert in den Handwerksbetrieben automatisierte Prozesse, damit diese mit weniger Aufwand zu größerer Effizienz gelangen. Mehr Informationen unter: https://digitalblocks.at/Pressekontakt:Digital Blocks GmbHVertreten durch: Josef ZaunerE-Mail: info@digitalblocks.athttps://digitalblocks.atOriginal-Content von: Digital Blocks GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169718/5974910