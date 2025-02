NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Wie Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, lagen die Zahlen des vierten Quartals im Rahmen der Erwartungen. Der Fokus sei auf das Ziel gerichtet, im Jahr 2025 820 Flugzeuge auszuliefern. Diese Zielmarke liege etwas unter dem Marktschnitt und auch seiner Schätzung von 825 Stück./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 01:43 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 01:43 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000235190