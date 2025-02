Bonn (ots) -Drei Jahre nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine bleibt die humanitäre Lage im Land weiterhin kritisch. Über 12,7 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Landesweit sind rund 10 Prozent des Wohnungsbestands beschädigt oder zerstört."Neben der akuten Nothilfe muss unbedingt der Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur vorangetrieben werden", fordert Oleksandr Novykov, Landesdirektor von Help - Hilfe zur Selbsthilfe in der Ukraine."Zu den dringendsten humanitären Bedarfen gehören Heizungen, lebensnotwendige Güter, medizinische Versorgung und auch der Wiederaufbau etwa der Wasser-, Energie- und Gesundheitsversorgung", erklärt Novykov. Trotz der anhaltenden Kampfhandlungen müsse die kritische Infrastruktur in der Ukraine - etwa Kranken- und Wohnhäuser - instandgehalten und repariert werden, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.Die Zivilbevölkerung in der Ukraine ist täglich mit enormen Herausforderungen konfrontiert, die je nach Region und Familienverhältnissen stark variieren. Diese reichen von fehlendem Strom und Heizungen bis hin zu ständigem Beschuss. Mehr als 3,6 Millionen Menschen wurden innerhalb der Ukraine vertrieben.Im vergangenen Jahr konzentrierte sich Help in der Ukraine auf die landesweite Nothilfe durch die Verteilung von lebensnotwendigen Gütern, finanzielle Unterstützung und die Reparatur kritischer Infrastruktur. Außerdem führen lokale Organisationen mithilfe von Help Minenschulungen durch. Darüber hinaus leistet Help gemeinsam mit lokalen Partnern psychosoziale Unterstützung für vom Krieg betroffene Menschen. Insgesamt wurden bisher so seit 2022 mehr als 4,3 Millionen Menschen in der Ukraine von Help unterstützt.Im vierten Jahr seit der Eskalation des Krieges in der Ukraine wird der Wiederaufbau von entscheidender Bedeutung sein, um den Gemeinden bei der Wiederherstellung der Stabilität zu helfen. Um die Zivilbevölkerung in der Ukraine weiter zu stärken und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen zu intensivieren, führt Help in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt in den nächsten zwei Jahren das groß angelegte Pilotprojekt "Help Localisation Facility (HLF)" in der Ukraine durch.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgespräch. Sie erreichen uns unter der 0173 2790 438/0173 710 7454 oder per Mail: presse@help-ev.de für Interviewtermine.Die Menschen in der Ukraine sind weiter auf Unterstützung angewiesen.Help - Hilfe zur SelbsthilfeOnline spenden (https://www.help-ev.de/spenden/)Weitere Infos (https://www.help-ev.de/spenden-ukraine/)Stichwort: UkraineIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnPressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeHelp-PresseteamPresseabteilungAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/5974941