Mainz (ots) -Der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) hat für seine digitale Lösung im Entlassmanagement das renommierte C5-Testat erhalten. Damit bestätigt ein unabhängiger Prüfer, dass die Software den höchsten Sicherheitsstandards für Cloud-Dienste entspricht. Das C5-Testat (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) ist ein vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) definiertes Prüfverfahren, das die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Cloud-Diensten gewährleistet.Mit dem C5-Testat setzt der Entlass-Manager (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager) neue Maßstäbe in der digitalen Gesundheitsversorgung. Die Software wurde speziell für Kliniken entwickelt, um den Übergang von Patienten in die Nachversorgung effizienter zu gestalten. Durch die geprüfte Sicherheit können medizinische Einrichtungen darauf vertrauen, dass ihre sensiblen Daten umfassend geschützt sind und die Software höchsten Compliance-Anforderungen entspricht."Die Sicherheit und der Schutz sensibler Gesundheitsdaten haben für uns oberste Priorität. Mit dem C5-Testat unterstreichen wir unser Engagement für höchste Sicherheitsstandards und bieten unseren Kunden eine zertifizierte Lösung für das Entlassmanagement", erklärt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe.Die Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein für den Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) und zeigt, dass der Entlass-Manager nicht nur eine innovative, sondern auch eine sichere Lösung für das digitale Gesundheitswesen darstellt.Über den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe ist ein führender Anbieter von Beratungslösungen und digitalen Tools für die Pflegebranche. Mit dem Entlass-Manager (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager) unterstützt das Unternehmen Kliniken bei der Nachversorgung und trägt so zu einer besseren Patientenversorgung bei.Pressekontakt:Samantha Ackermann01760 21420249presse@pflegehilfe.deOriginal-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138510/5974935