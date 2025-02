Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Großbritannien ist zu Jahresbeginn kräftig auf dem Vormarsch, so die Analysten der Nord LB.Die Verbraucherpreise seien im Januar um 3,0% zum Vorjahresmonat gestiegen, nach 2,5% im Dezember. Die Zentralbank strebe einen Wert von 2% an.Deutsche Bundesanleihen hätten wiederholt nachgegeben. Dem Markt habe es an klaren Impulsen gefehlt. (20.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...