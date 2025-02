NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die weiterhin überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung des Elektro- und Automatisierungstechnikkonzerns werde durch die Energiemanagement-Geschäfte getrieben, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An der Börse dürften die Resultate gut ankommen, denn das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal sowie die operative Gewinnmarge in der zweiten Jahreshälfte hätten über den Erwartungen gelegen./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972