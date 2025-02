FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Damit stoppte die Gemeinschaftswährung die Kursverluste der vergangenen Handelstage. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0439 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zuvor war der Euro drei Handelstage in Folge gefallen, nachdem er zu Beginn der Woche noch über 1,05 Dollar gehandelt worden war.

"Der Eurokurs hat sich angesichts der geopolitischen Entwicklungen abgeschwächt", heißt es im Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Das Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine hat die Gemeinschaftswährung am Morgen nicht weiter belastet.

Analysten der Dekabank sprechen aber weiter von einer nervösen Stimmung am Markt, hervorgerufen durch "brutale geopolitische Verwerfungen". Zuletzt waren massive Spannungen im Verhältnis zwischen der Ukraine und den USA offen zutage getreten.

Dagegen haben sich die Befürchtungen einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank abgeschwächt. Zuvor hatte die aggressive Zollpolitik der neuen US-Regierung dem Dollar noch Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet./jkr/jsl/jha/