Hamburg (ots) -Das BIG BANG KI Festival findet am 10. und 11. September 2025 in den historischen Räumlichkeiten der "Alten Münze" mitten in Berlin statt. Nach dem großen Erfolg 2024 mit über 6.000 Teilnehmenden und rund 250 Speakerinnen und Speakern wird das größte Festival Europas zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) erneut zur Plattform für den Austausch zwischen Führungskräften, Unternehmerinnen und Unternehmern, Gründerinnen und Gründern sowie Digital Pioneers.KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM FOKUSUnter dem Motto "Die Zukunft des Mittelstands in 4D: Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie und Deglobalisierung" adressiert das Festival die zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Es zeigt auf, wie Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie Unternehmen dabei unterstützt, die aktuellen Megatrends zu meistern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern."Unsere Vision ist es, dass das BIG BANG KI Festival die Wirtschaft mit bahnbrechenden Ideen inspiriert, die Transformation von Unternehmen beschleunigt und so langfristig Arbeitsplätze, Wohlstand sowie Deutschlands globale Wettbewerbsfähigkeit sichert", sagt Jens de Buhr, Festival Host und Gründer des Gastgebers DUP UNTERNEHMER.HOCHKARÄTIGE SPEAKERINNEN UND SPEAKER, PRAXISNAHE EINBLICKEBeim BIG BANG KI Festival 2025 stehen wieder jede Menge herausragende Vordenkerinnen und Vordenker aus Technologie, Wirtschaft und Politik auf den vier Bühnen in Berlin: Frank Thelen, Tech-Investor und Innovationsexperte, gibt Einblicke in disruptive Technologien. Audrey Tang, ehemalige Digitalministerin Taiwans, beleuchtet die Rolle von KI in der Regierungsarbeit. Richard David Precht, Philosoph und Publizist, thematisiert die ethischen Fragestellungen der KI-Nutzung. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin von DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V., wird über die Herausforderungen und Chancen für familiengeführte Unternehmen in der digitalen Ära diskutieren. Alexander Wallner, Deutschland-Chef und CEO Zentraleuropa von Salesforce, teilt seine Perspektiven zur Rolle von KI im Kundenbeziehungsmanagement.Weitere Protagonisten sind Ayse Engel, Tech-Expertin von Schwarz Digits - einem Unternehmen der Schwarz Gruppe, einem der größten Handels- und Dienstleistungsunternehmen Europas, Martin Kind, Eigentümer der Kind-Gruppe, Evelyne de Gruyter, Geschäftsführerin des Verbands der Unternehmerinnen e.V. (VdU), und Sven Gábor Jánszky, Europas führender Zukunftsforscher. Sie alle liefern spannende Perspektiven zur Zukunft der deutschen und globalen Wirtschaft.Aus der Politik sind unter anderem die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping dabei, die auf dem BIG BANG KI Festival 2025 über die Bedeutung von Politik in der digitalen Transformation sprechen."FIT FOR KI": ZERTIFIZIERTE WEITERBILDUNG DIREKT AUF DEM FESTIVALEin weiterer Fokus des Festivals liegt auf Digital Health. Experten wie Professor Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen, und Professor Dr. David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor der FOM Hochschule, präsentieren wegweisende Ansätze zur digitalen Gesundheits-versorgung. Im Rahmen des Weiterbildungsprogramms "FIT FOR KI", in Kooperation mit dem Deutschen Innovationsinstitut diind, haben Teilnehmende die Möglichkeit, durch den Besuch von Masterclasses und Paneldiskussionen ein Zertifikat für ihre KI-Kompetenz zu erwerben. Neben den fachlichen Inhalten wird auf dem BIG BANG KI Festival auch das Networking großgeschrieben: Die Festival-Party-Night, verschiedene Foodcourts und spezielle Networking-Areas schaffen ideale Gelegenheiten, um Business-Kontakte zu knüpfen und spannende Insights auszutauschen.MEDIENPARTNERSCHAFT MIT NTVErstmals begleitet der Nachrichtensender ntv das Festival als Medienpartner und sorgt für eine umfassende Berichterstattung sowie zusätzliche Reichweite. Durch Live-Sendungen und exklusive Interviews werden die zentralen Themen des Festivals einem breiten Publikum zugänglich gemacht.JETZT TICKETS SICHERNDas BIG BANG KI Festival ist das führende B2B-Event für den deutschen Mittelstand und bietet wertvolle Einblicke in technologische Innovationen. Tickets sind ab 499 Euro brutto erhältlich und beinhalten den Zugang zu allen Bühnen sowie ein KI-Zertifikat. Essen und Getränke sind nicht im Preis enthalten. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.bigbangfestival.de.Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@dup-magazin.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/5974995