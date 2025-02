Wer bereits die Vorteile des FLOOR ONE STRETCH S6 Nass-Trockensaugers von Tineco zu schätzen wusste, darf sich nun nur neun Monate nach dessen Einführung auf ein umfassendes Upgrade freuen. Das Unternehmen Tineco, ein führender Hersteller smarter Haushaltsgeräte, erweitert sein Sortiment der intelligenten Nass-Trockensauger um das Nachfolgermodell FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra. Ab dem 20. Februar 2025 ist das brandneue Gerät mit verbesserten Features europaweit im Tineco-Store und bei Amazon erhältlich. Mit diesem Modell ergänzt Tineco seine erfolgreiche S7-Serie um einen weiteren smarten Hochleistungshelfer für die moderne Bodenpflege.

TINECO is pleased to announce that the FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra is now available in Europe as of February 20th. (Photo: Business Wire)