BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland und weiten Teilen Europas hat der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Bei einem Umsatzrückgang um 4,4 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2024 im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 126,7 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt gab. Die Resultate liegen damit beim Umsatz eher am unteren Ende der von Indus in Aussicht gestellten Bandbreite sowie beim operativen Gewinn etwas über der im Herbst gesenkten Zielspanne. Analysten hatten im Durchschnitt etwas weniger Gewinn auf dem Zettel.

Einen konkreten Ausblick für 2025 soll es im Zuge der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen voraussichtlich am 24. März geben. Gleichwohl gab sich das Unternehmen am Donnerstag erst einmal zuversichtlich. "Mit dem Rückzug aus der automobilen Serienproduktion und der Neuausrichtung unseres Portfolios haben wir wichtige Voraussetzungen geschaffen, um stärker zu wachsen", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt laut Mitteilung. "Entsprechend zuversichtlich schauen wir trotz der weiterhin fragilen Rahmenbedingungen in das laufende Geschäftsjahr."

An der Börse lieferten die Resultate wenig Impulse. Die Aktien fielen im frühen Handel um 0,23 Prozent. Damit stockt der jüngste Erholungsversuch weiter./mis/men/stk