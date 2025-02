Nach dem neuen Allzeithoch am Freitag ist es bei der Netflix-Aktie in der laufenden Woche zunächst zu einem Rücksetzer gekommen. Rückblick: Die Netflix-Aktie war am 22. Januar um 9,7% nach oben gesprungen und hatte Anfang Februar erstmals die runde 1'000-Dollar-Marke überboten. Anschließend setzten die Notierungen den Aufwärtstrend fort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...