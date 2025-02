Die Zurich Insurance Group verzeichnet einen bemerkenswerten Erfolg im Geschäftsjahr 2024, der sich sowohl in den Finanzkennzahlen als auch im Aktienkurs widerspiegelt. Der Versicherungskonzern konnte seinen Betriebsgewinn um fünf Prozent auf 7,75 Milliarden US-Dollar steigern, während der Reingewinn sogar um ein Drittel auf den Rekordwert von 5,81 Milliarden US-Dollar kletterte. Diese überraschend positiven Ergebnisse übertrafen die durchschnittlichen Analystenerwartungen deutlich. Als Reaktion auf die starke Performance legte die Aktie an der Schweizer Börse SIX um 2,59 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 578,40 Franken.

Strategische Ausrichtung und Aktionärsvergütung

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung basiert auf mehreren Faktoren, darunter steigende Tarife im Sachversicherungsgeschäft, eine wachsende Nachfrage nach Vorsorgeprodukten sowie ein erfolgreiches Anlageergebnis. Die Aktionäre profitieren von dieser positiven Entwicklung durch eine Erhöhung der Dividende um 2 Franken auf nunmehr 28 Franken je Aktie. Besonders beeindruckend präsentiert sich die bereinigte Eigenkapitalrendite, die um 6,6 Prozentpunkte auf 24,7 Prozent anstieg. Der Versicherungskonzern bekräftigt zudem seine Strategieziele für den Zeitraum 2025 bis 2027, die ein jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von über 9 Prozent vorsehen.

