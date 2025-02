Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von sechs Prozent auf 69 Milliarden Euro, konnte jedoch die hochgesteckten Erwartungen der Analysten nicht vollständig erfüllen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank um acht Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, womit die Jahresprognose von etwa 5,5 Milliarden Euro knapp verfehlt wurde. An der Börse reagierten Anleger enttäuscht auf die Zahlen - die Aktie gab im frühen Handel mehr als zwei Prozent nach und entfernte sich damit deutlich von ihrem jüngst erreichten Rekordhoch. Positiv überraschte hingegen der freie Cashflow vor Kundenfinanzierungen, der mit 4,46 Milliarden Euro die Prognose von 3,5 Milliarden Euro deutlich übertraf. Die Aktionäre dürfen sich über eine erhöhte Dividende von 3 Euro je Aktie freuen, wovon 1 Euro als Sonderdividende ausgeschüttet wird.

Optimistischer Ausblick für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und peilt ambitionierte Ziele an. Airbus plant, die Auslieferung von Passagierflugzeugen auf etwa 820 Einheiten zu steigern, was einem deutlichen Zuwachs gegenüber den 766 ausgelieferten Maschinen im Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBIT soll auf rund 7 Milliarden Euro klettern, während der freie Cashflow mit etwa 4,5 Milliarden Euro das Vorjahresniveau halten soll. Der Auftragsbestand wuchs zum Jahresende 2024 leicht an und umfasst nun 8.658 Flugzeuge, was einer Produktionsauslastung von mehr als zehn Jahren entspricht.

