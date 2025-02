DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources erweitert die bedeutende Zinnzone mit wichtigen Zinnabschnitten

Toronto (pta/20.02.2025/10:00) - Eloro Resources erweitert die bedeutende Zinnzone mit wichtigen Zinnabschnitten, darunter 49,5 m mit einem Gehalt von 0,55 % Sn innerhalb eines 91,5 m langen Abschnitts mit einem Gehalt von 0,34 % Sn, im Rahmen seines Definitionsbohrprogramms in der Lagerstätte Iska Iska, Department Potosí, Bolivien

* Bohrloch DSB-74, das sich 100 m südöstlich des Entdeckungsbohrlochs DSB-72 befindet, enthält einen zweiten, längeren Abschnitt von 103,5 m mit einem Gehalt von 0,31 % Sn, darunter 28,5 m mit einem Gehalt von 0,44 % Sn. * Die hochgradige Zinnmineralisierung in den Löchern DSB-74 und dem Entdeckungsloch DSB-72 tritt als sichtbarer, grobkörniger Hochtemperatur-Cassiterit auf , der sich wahrscheinlich durch Schwerkraft abtrennen lässt. * Die Zinnmineralisierung befindet sich in einer ausgedehnten Intrusionsbrekzieneinheit (TIB), die etwa 750 m lang und 450 m breit ist und sich bis in eine Tiefe von mindestens 700 m erstreckt. Frühere weiträumige Erkundungsbohrungen haben eine Reihe von bedeutenden Zinnabschnitten in dieser Brekzieneinheit durchteuft, die sehr wenig erbohrt ist. * Die intrusive Brekzie ist höchstwahrscheinlich ein Ausläufer oder eine Apophyse eines großen Zinnporphyrs in der Tiefe. Die mutmaßliche Spitze dieses Zinnporphyrs ist durch eine stark leitfähige Zone gekennzeichnet, die als Pyrit-Pyrrhotit-Halo um diesen Porphyr interpretiert wird. Ähnliche Pyrit-Halos wurden von anderen großen Zinnlagerstätten im bolivianischen Zinngürtel gemeldet. * Mit dieser Entdeckung und der Erweiterung einer vermutlich oberflächennahen Apophyse eines Zinnporphyrs in der Tiefe befindet sich Eloro in der einzigartigen Lage, zwei deutlich unterschiedliche Lagerstättentypen nebeneinander zu haben: ein sehr großes Silber-Zink-Blei dominierendes System neben einem hochgradigen Zinnsystem. Während diese beiden Systeme wahrscheinlich genetisch miteinander verwandt sind, bedeutet dies, dass das Unternehmen möglicherweise über zwei Weltklasse-Lagerstätten auf demselben Grundstück verfügt.

Toronto, Kanada, 20. Februar 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seinem Definitions-Diamantbohrprogramm im potenziellen Santa-Barbara-Startergrubengebiet im Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska im Department Potosi im Südwesten Boliviens bekannt zu geben. Bis dato wurden in elf (11) Bohrlöchern 5.799,4 m an Diamantbohrungen niedergebracht. In den meisten Löchern dieses Programms wurde die PQ-Kerngröße verwendet, um größere, repräsentativere Kernproben zu erhalten.

Bohrung DSB-74 ist die zweite Bohrung in der Zinndomäne und wurde 100 m südöstlich der Entdeckungsbohrung DSB-72 niedergebracht. Bohrloch DSB-73 befindet sich am nordwestlichen Rand der polymetallischen Ag-Zn-Pb-Domäne. In der nachstehenden Tabelle 1 sind die bedeutenden Ergebnisse dieser Bohrlöcher aufgelistet; Abbildung 1 zeigt die Standorte aller bis dato abgeschlossenen Definitionsbohrlöcher. Die Silberäquivalentwerte (g Ag eq/t) wurden anhand der durchschnittlichen Metallpreise der letzten drei Jahre und der vorläufigen metallurgischen Gewinnung berechnet (weitere Informationen siehe Anmerkung unter Tabelle 1). Tabelle 2 enthält die Koordinaten der abgeschlossenen Bohrlöcher.

Bohrung DSB-74, die 100 m südöstlich der zuvor gemeldeten Zinnentdeckungsbohrung DSB-72 (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 23. Januar 2025) niedergebracht wurde, ergab einen langen hochgradigen Zinnabschnitt mit einem Gehalt von 0,55 % Sn auf 49,50 m von 76,40 m bis 125,90 m innerhalb von 91,50 m mit einem Gehalt von 0,34 % Sn von 58,40 m bis 149,90 m. Bohrloch DSB-74 enthält einen zweiten langen, tieferen Abschnitt von 103,5 m mit einem Gehalt von 0,31 % Sn von 181,40 m bis 284,90 m, einschließlich 28,50 m mit einem Gehalt von 0,44 % Sn von 197,90 bis 226,40 m.

Die hochgradige Zinnmineralisierung in den Bohrlöchern DSB-74 und DSB-72 tritt als sichtbarer, grobkörniger Hochtemperaturkassiterit auf , der wahrscheinlich für eine Schwerkraftabscheidung geeignet ist. Die Bohrkerne aus diesen Löchern werden für zusätzliche metallurgische Tests verwendet.

Die Zinnmineralisierung befindet sich in einer ausgedehnten Intrusionsbrekzieneinheit (TIB), die etwa 750 m lang und 450 m breit ist und sich bis in eine Tiefe von mindestens 700 m erstreckt. Frühere weiträumige Erkundungsbohrungen haben eine Reihe von bedeutenden Zinnabschnitten (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 23. Januar 2025) in dieser Brekzieneinheit durchteuft, die sehr wenig erbohrt ist.

Die intrusive Brekzie ist höchstwahrscheinlich ein Ausläufer oder eine Apophyse eines großen Zinnporphyrs in der Tiefe. Die wahrscheinliche Spitze dieses Zinnporphyrs ist durch eine stark leitfähige Zone gekennzeichnet, die als wahrscheinlicher Pyrit-Pyrrhotit-Halo um diesen Porphyr interpretiert wird. Ähnliche Pyrit-Halos wurden von anderen großen Zinnlagerstätten im bolivianischen Zinngürtel gemeldet.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: "Das Bohrloch DSB-74, das sich 100 Meter südöstlich des hochgradigen Zinnbohrlochs DSB-72 befindet, zeigt die Kontinuität dieser sich entwickelnden grobkörnigen, kassiteritreichen Zinnzone innerhalb des großen Intrusionsbrekziensystems, das etwa 750 m lang und 450 m breit ist und sich bis in eine Tiefe von mindestens 700 m erstreckt. Grobkörniges Kassiterit lässt sich im Aufbereitungsprozess leicht durch Schwerkraft abtrennen, was zu einer höheren Ausbeute führen wird als die 50 %, die derzeit für Zinn in den Berechnungen des Unternehmens für die Gesamtmetall-Silberäquivalentwerte pro Tonne verwendet werden."

Herr Larsen bemerkte weiter, dass: "Das Bohrprogramm der nächsten Phase des Unternehmens wird sich auf die Erweiterung dieses großen grobkörnigen Kassiterit-Zinn-Korridors konzentrieren, der für die Bestimmung des Gesamtmetallwertes und der Wirtschaftlichkeit in der PEA von Bedeutung sein könnte."

Bohrloch DSB-73 befindet sich am nördlichen Rand der polymetallischen Ag-Zn-Pb-Domäne, wo sie sich teilweise mit der Zinn-Domäne überschneidet. Dieses Bohrloch durchteufte 36,00 m mit einem Gehalt von 13,46 g Ag/t, 0,86 % Zn, 0,19 % Pb und 0,15 % Sn (74,09 g Ag eq/t) von 97,10 bis 133,10 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 16,50 m mit einem Gehalt von 15,91 g Ag/t, 1,13 % Zn, 0,20 % Pb und 0,25 % Sn (105,84 g Ag eq/t) von 115,10 bis 131,60 m.

Qualifizierte Person ("QP")

Dr. Bill Pearson, P.Geo., Eloros Executive Vice President, Exploration, und eine qualifizierte Person ("QP") im Sinne von National Instrument ("NI") 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Pearson, der über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauexploration, -erschließung und -produktion, einschließlich umfangreicher Arbeiten in Südamerika, verfügt, leitet das gesamte technische Programm und arbeitet eng mit Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Executive Vice President für Lateinamerika bei Eloro und General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., und QP im Sinne von NI 43-101, der alle Feldarbeiten bei Iska Iska überwacht hat.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne, beides große, international akkreditierte Labors. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro, Bolivien, als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza aufbereitet und zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima gesendet. Eloro wendet ein dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm an, bei dem Standards, Leerproben und Duplikate in jede analysierte Probencharge eingefügt und ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor geschickt werden.

Die an die AHK-Labors gesendeten Bohrkernproben wurden in einer von AHK in Tupiza eingerichteten und verwalteten Aufbereitungsanlage aufbereitet und die Pulps an das AHK-Labor in Lima, Peru, gesendet. Kontrollproben zwischen ALS und AHK werden regelmäßig als QA/QC-Kontrolle durchgeführt. AHK verwendet die gleichen Analyseprotokolle wie ALS und die gleichen QA/QC-Protokolle.

Über Iska Iska

Das Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück, das vollständig vom Titelinhaber, Empresa Minera Villegas S.R.L., kontrolliert wird und 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosi im Süden Boliviens liegt. Eloro hat die Option, eine 100%ige Beteiligung an Iska Iska zu erwerben.

Iska Iska ist ein bedeutender polymetallischer Silber-Zinn-Porphyr-Epithermalkomplex, der mit einer möglicherweise eingestürzten/aufgewühlten Caldera aus dem Miozän in Verbindung steht, die auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, Dazitdomen und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera ist 1,6 km mal 1,8 km groß und hat eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km. Das Alter der Mineralisierung ist ähnlich wie bei Cerro Rico de Potosí und anderen großen Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi, die alle entlang des gleichen geologischen Trends liegen.

