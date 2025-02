Wiesbaden (ots) -Bei der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag wird die Bundeswahlleiterin am Nachmittag des 23. Februars 2025 den Zwischenstand zur Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr bekannt geben. In der Wahlnacht wird außerdem das vorläufige amtliche Wahlergebnis verkündet.Der Zwischenstand zur Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr wird auf der Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen ermittelt und bezieht sich nur auf die Stimmabgabe vor Ort (ohne Briefwahl). Das Ergebnis zur Wahlbeteiligung wird voraussichtlich gegen 15:30 Uhr vorliegen und in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht.Die Wahllokale schließen um 18:00 Uhr. Im Anschluss daran beginnen die Wahlvorstände in den Wahllokalen mit der Auszählung der Stimmen. Ergebnisse ab Ebene der Wahlkreise werden im Open-Data-Angebot der Bundeswahlleiterin eingestellt. Die eingehenden Resultate werden dort fortlaufend zur Verfügung gestellt und zu Zwischenergebnissen auf Landes- beziehungsweise Bundesebene zusammengefasst.Die Sitzverteilung und die namentlich Gewählten werden erst mit Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses festgestellt. Die Bundeswahlleiterin wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des 24. Februars 2025 bekannt geben. Durch die Wahlrechtsreform 2023 gewinnt bei Bundestagswahlen eine Bewerberin oder ein Bewerber einer Partei einen Wahlkreissitz, wenn sie oder er in dem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten hat und dieser Sitz außerdem durch Zweitstimmen gedeckt ist.Das vorläufige amtliche Ergebnis steht nach Bekanntgabe im Internetangebot der Bundeswahlleiterin im PDF-Format zur Verfügung. Zusätzlich wird eine detaillierte Datei mit den Ergebnissen aller Wahlkreise im CSV-Format zum Download angeboten.Prognosen und Hochrechnungen, die üblicherweise am Wahltag ab 18:00 Uhr veröffentlicht werden, stammen ausschließlich von den Wahlforschungsinstituten. Sie beruhen auf Wählernachbefragungen und ersten Ergebnissen der öffentlichen Stimmenauszählungen in einzelnen Wahllokalen.Open-Data-Angebot der BundeswahlleiterinFür Medien, Wissenschaft sowie interessierte Anwenderinnen und Anwender bietet die Bundeswahlleiterin alle aktuellen Ergebnisdaten auch im XML- und CSV-Format zum Download an (https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/opendata.html). Diese offenen Daten können zur maschinellen Weiterverarbeitung genutzt werden. Weitere Erläuterungen sowie Datensatzbeschreibungen und Testdateien finden sich auf der Webseite.Die Ergebnisse werden zunächst nur auf Ebene der Wahlkreise, der Länder und des Bundesgebietes veröffentlicht. Tiefere Untergliederungen liegen der Bundeswahlleiterin zum Zeitpunkt des vorläufigen Ergebnisses nicht vor. Nach dem Wahltag wird eine gesonderte Veröffentlichung mit den Ergebnissen nach Wahlbezirken bereit gestellt.Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.Pressestelle,Telefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiterin.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5975051