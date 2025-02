Münster (IRW-Press/20.02.2025) - + + + energenta AG meldet Verkauf ihrer 50%-Beteiligung an der energenta ersatzbrennstoffe GmbH sowie der damit im Zusammenhang stehenden Liegenschaft in Ochtrup + + +

+ + + Konzentration auf zukünftiges Kerngeschäft: "Regranulate & Compounds" + + +

Münster, 20. Februar 2025 - Die an der Münchener Börse notierte energenta AG mit Sitz in Münster und Tochter- sowie Gemeinschaftsunternehmen in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg sowie Targu Mures (Rumänien) gibt den Verkauf Ihrer 50%igen Beteiligung an der energenta ersatzbrennstoffe GmbH an einen strategischen Investor bekannt. Parallel wurde die dem Geschäftsbereich vornehmlich zugehörige Liegenschaft am Standort Ochtrup an den gleichen strategischen Investor veräußert.

Die durch den Verkauf erzielten signifikanten Mittelzuflüsse werden einerseits zur Tilgung von Finanzverbindlichkeiten genutzt, wodurch sich allein das Zinsergebnis im knapp 7-stelligen Bereich verbessern wird - mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf die Profitabilitätskennzahlen.

Andererseits werden die freien Mittel zur Schärfung und Fokussierung des aktuellen Geschäftsmodels verwendet. Insbesondere der Bereich kompletter Rohstoffkreisläufe innerhalb des Geschäftsbereichs "Regranulate & Compounds" (hier wird u. a. Neuware bis zu 100 Prozent durch recycelte Produkte ersetzt) kann dadurch gestärkt werden.

Weiterhin ist geplant, schwerpunktmäßig die Unternehmen zu stärken und auszubauen, die mehrheitlich der energenta AG zuzurechnen sind.

Die Anfang des letzten Jahres getroffene Einigung über die Integration der Ensace GmbH Kunststoffverwertung ist im Rahmen des Trennungsprozesses von der Beteiligung energenta ersatzbrennstoffe GmbH auf Wunsch des Geschäftsführers der Ensace GmbH ebenfalls aufgelöst worden. Hintergrund ist, dass dieser eine weitere Tätigkeit am verkauften Standort in Ochtrup ohne weitere Beteiligungen der energenta AG aus persönlichen Gründen nicht mehr als zielführend betrachtet. Aufgrund der langjährigen und guten Zusammenarbeit ist diesem Wunsch seitens der energenta AG entsprochen worden; eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in neuer Konstellation wird aktuell geprüft.

Die Konzentration auf den Ressourcenerhalt durch "Regranulate & Compounds" eröffnet gerade in der augenblicklich gesamtwirtschaftlich schwierigen Marktsituation erhebliche Marktchancen. Allein im Automobilbereich wird erwartet, dass sich der Einsatz von Rezyklaten bis 2030 mehr als verdreifacht - in einem Zeitraum von somit nur fünf Jahren. Im Verpackungsbereich, dem hinsichtlich der Gesamtmenge an verarbeiteten Kunststoffen größten Anwendungsbereich, sind vergleichbare Mengen zu erwarten. Per Saldo ist dieses deutlich mehr, als die derzeit vorhandenen Kapazitäten aller Kunststoffaufbereiter in Europa überhaupt verarbeiten/recyclen können.

Gisbert Schulte-Bücker (Vorstand): "Ich freue mich, nach über 20-jähriger disziplinübergreifender Pionierarbeit der verschiedenen energenta-Unternehmen im Recycling von Kunststoffen, nun eine Fokussierung unseres Geschäftsmodells auf die vielversprechenden Kernbereiche "Mahlgüter" sowie "Regranulate & Compounds" einleiten zu können.

Nach wie vor gehen wir davon aus, dass sich, trotz der derzeit allgemeinen schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Rezyklatanteil in der Automobil-, Konsumgüter- und Verpackungsindustrie, dem wesentlichen Kundenkreis unseres Unternehmensverbundes, entsprechend den gesetzlichen Regularien und dem steigenden gesellschaftlichen Bewusstsein für den Umgang mit Rohstoffen in wenigen Jahren vervielfachen wird."

Über die energenta AG:

Die energenta AG vereinigt als international und regional tätiger Unternehmensverbund im dynamisch wachsenden Markt des Kunststoff-Recyclings nunmehr insgesamt fünf operative, qualitätsführende Unternehmen unter ihrem Dach. Mit der energenta recycling solutions gmbh, der emrec gmbh (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 33,33%), der energenta polymers srl, der KVG GmbH und der Sysplast GmbH bietet die AG ein ganzheitliches Leistungs-Portfolio.

In synergetischen Prozessen sorgen die erfahrenen Spezialisten im Verbund für maßgeschneiderte 360-Grad Recycling Lösungen: Von der Beratung über die Implementierung von Kreislaufsystemen, der Analyse, Trennung, Aufbereitung bis zur Rückführung der Kunststoffe in Wertstoff-Kreisläufe inklusive der dazu nötigen Logistik durch langjährige Partnerunternehmen. Die AG versteht sich als verantwortlicher Treiber einer maximalen Effizienz und Qualität der unterschiedlichen Recyclingprozesse.

Bereits heute kann die energenta-Gruppe die wichtigsten Kunststoffe aus den Bereichen Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere verarbeiten und recyclen. Je nach Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials als Mahlgut, Regranulat, Compound und/oder nachhaltiges Kunststoffprodukt. So liefert der Unternehmensverbund einen wichtigen Beitrag zum Erhalt zunehmend knapper werdender Ressourcen und vermeidet zusammen mit seinen Kunden jährlich Tausende Tonnen CO2.

(Ende)

Aussender: energenta AG

Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Klaus Niemeyer

Tel.: +49 251 5085 3949

E-Mail: info@energenta.ag

Website: www.energenta.ag

ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in München



