Donald Trump hat erneut den ukrainischen Präsidenten attackiert und scheint Putin zuzusagen, dass die Amerikaner ihre Truppen aus allen Ländern abziehen, die ab 1990 in die NATO gekommen sind (also Baltikum, Polen etc.). Das ist ein absoluter game changer - mit noch nicht absehbaren Folgen für Europa und die Finanzmärkte! Faktisch hat Russland also den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...