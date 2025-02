Die SAP-Aktie setzt ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort und nähert sich mit großen Schritten ihrem Allzeithoch. Der Softwarekonzern aus Walldorf konnte im XETRA-Handel zuletzt auf 277,15 Euro zulegen, was nur noch 2,29 Prozent unter dem Rekordhoch von 283,50 Euro liegt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung seit September 2022, als die Aktie ihr Verlaufstief markierte - seitdem konnten Anleger einen Wertzuwachs von 245 Prozent verzeichnen. Das flourierende Cloud-Geschäft treibt diese positive Entwicklung maßgeblich voran, was sich auch in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 10,73 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro, während sich das Ergebnis je Aktie von 1,02 Euro auf 1,37 Euro verbesserte.

Erhöhte Dividendenausschüttung stärkt Aktionärsvertrauen

Die Aktionäre dürfen sich über eine deutliche Erhöhung der Dividende freuen. SAP plant, die Ausschüttung um 15 Cent auf 2,35 Euro je Aktie anzuheben. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 52 Prozent des bereinigten Konzerngewinns - eine deutliche Steigerung gegenüber den 43 Prozent des Vorjahres. Trotz der erheblichen Sonderkosten für das Unternehmensrestrukturierungsprogramm zeigt diese Erhöhung das starke Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren für 2025 einen Gewinn von 6,28 Euro je Aktie.

