Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Hamborner REIT rechnet für das Jahr 2025 mit einem deutlichen Rückgang seiner operativen Kennzahlen, was sich am Donnerstag spürbar auf den Aktienkurs auswirkte. Die Aktie verzeichnete im SDAX einen Rückgang von 1,54 Prozent auf 6,38 Euro und zählte damit zu den schwächsten Werten im Index. Das Duisburger Unternehmen prognostiziert für 2025 einen Rückgang der Miet- und Pachterlöse auf 87,5 bis 89,0 Millionen Euro, was hauptsächlich auf den Verkauf von Bestandsimmobilien zurückzuführen ist. Zusätzlich wird eine Verringerung des wichtigen operativen Gewinnindikators FFO (Funds from Operations) auf 44,0 bis 46,0 Millionen Euro erwartet, bedingt durch steigende Instandhaltungs- und Personalkosten sowie Aufwendungen für strategische Projekte.

Dividendenpolitik unter Prüfung

Angesichts der reduzierten Ertragsaussichten und der erwarteten Kostensteigerungen haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Überprüfung der Dividendenstrategie angekündigt. Trotz dieser Entwicklung soll für das Geschäftsjahr 2024, in dem das Unternehmen Miet- und Pachterlöse von 92,0 bis 93,0 Millionen Euro und einen FFO von 50,0 bis 51,0 Millionen Euro anstrebt, die Dividende mit 48 Cent je Aktie stabil bleiben. Die detaillierten Geschäftszahlen für 2024 werden am kommenden Dienstag veröffentlicht.

