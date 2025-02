Der französische Technologiekonzern Schneider Electric verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kurssprung von bis zu 8,3 Prozent, nachdem das Unternehmen außergewöhnlich starke Geschäftszahlen präsentierte. Die Aktie kletterte auf knapp 268 Euro und führte damit die Gewinnerliste im EuroStoxx 50 an. Besonders beeindruckend war der Rekordumsatz von 38,15 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6,3 Prozent entspricht. Das organische Wachstum übertraf mit 8,4 Prozent die Markterwartungen deutlich, wobei besonders das letzte Quartal mit einem Plus von 12,5 Prozent hervorstach. Der Nettogewinn konnte um sieben Prozent auf 4,27 Milliarden Euro gesteigert werden, während das bereinigte EBITA um 10,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zulegte.

Optimistische Zukunftsperspektiven und höhere Dividende

Die Konzernführung blickt zuversichtlich in die Zukunft und prognostiziert für das Jahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum zwischen sieben und zehn Prozent. Zusätzlich wird eine Verbesserung des bereinigten EBITA um zehn bis 15 Prozent angestrebt, begleitet von einer Steigerung der EBITA-Marge um 50 bis 80 Basispunkte. Als Zeichen der robusten Geschäftsentwicklung erhöht Schneider Electric die Dividende um elf Prozent auf 3,90 Euro je Aktie. Die positive Geschäftsentwicklung wurde insbesondere durch ein starkes Energietechnikgeschäft getragen, während die Industrieautomation verhaltener performte. Aus technischer Sicht hat sich das Chartbild durch den jüngsten Kurssprung deutlich aufgehellt, da die Aktie nun über allen wichtigen Durchschnittslinien notiert.

Anzeige

Schneider Electric-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Schneider Electric-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Schneider Electric-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Schneider Electric-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Schneider Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...